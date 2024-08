Jogosan érezhetjük úgy, hogy Sepsiszentgyörgyön nem lehet unatkozni. A fiatalok dráma- és cserkésztábort, bált, irodalmi fesztivált szerveznek; egy-egy sporteseményen megmozdul a város apraja-nagyja; szakemberek segítenek az egészséges életmód kialakításában, és táborokban vehetnek részt a nagycsaládosok és a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők is. A kultúrakedvelők koncertek, kézműves-foglalkozások, zenés, lovas táborok, hagyományőrző programok széles kínálatából választhatnak.

Kulturális, sport-, ifjúsági, valamint testi és lelki egészségmegőrző programok megvalósítására pályázhattak a sepsiszentgyörgyi székhellyel rendelkező egyesületek, alapítványok, a pályázati felhívásokat az év elején írta ki Sepsiszentgyörgy Önkormányzata. Egy egyesület legtöbb három igénylést nyújthatott be, a nyertes projekteket év végéig kell lebonyolítani. A 189 megnyert pályázatból több is megvalósult már, de színes programkínálatot ígérnek az őszi hónapok is.

Támogatjuk a test és a lélek egészségének megőrzését

Idén harmadszor a testi és lelki egészségmegőrző programok támogatására is hirdetett pályázatot Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, amelyekre 500 ezer lejt ítélt oda. Az 52 nyertes pályázat főbb témái között az egészséges életmód népszerűsítése, a hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása, szakmai konferenciák, képzések, családtámogató programok, prevenciós programok szerepelnek.

A harmadik Felszusszanás nappali tábort júliusban szervezte meg a Sepsi HISZ Egyesület az egykori dohánygyárban, ahol pihenés és kikapcsolódás közben egymástól és szakemberektől tanult a részt vevő 17, sérült gyermekeket nevelő szülő. A felnőtteknek szóló csoportmunkával párhuzamosan a gyermekek különböző fejlesztő, szórakoztató és közösségépítő tevékenységeken vettek részt.

A Fitness Tribe Egyesület által szervezett második Nagy Mozgáskihíváson harminc csapat 180 tagja 24 óra alatt 3300 kilométert futott a sepsiszentgyörgyi stadionban. Izgalmasnak ígérkezik a Sugás 24H endurance kerékpárverseny negyedik kiadása is. Ez a verseny Sepsiszentgyörgy és környékének kerékpározóit hívja egy extrém kihívásra, hogy 24 óra alatt minél többször megtegyék a Sepsiszentgyörgy és Sugásfürdő közötti útvonalat. A versenyre augusztus 31. és szeptember 1. között kerül sor, augusztus 15-ig még jelentkezhetnek a tapasztalt versenyzők és a hobbikerékpárosok is.

Ifjúsági pályázatok: a fiatalok kezében a jövő!

A helyi ifjúsági szervezetek 28 támogatott pályázatának köszönhetően (ezekre 100 ezer lejt fordított az önkormányzat) többek között cserkész- és lovas táborok, találkozók, tanulmányi kirándulások és ifjúsági programok valósulnak meg. Ilyen például a Mikes Kelemen Elméleti Líceum által már sok éve megszervezett, hagyományossá vált tanévzáró esemény, a Széchenyi-bál az árkosi kastélyban.

Az elegáns ünnepségen az érdeklődők „visszarepülnek” a múltba, megtapasztalják a reformkori bálok hangulatát. Felnőttek és gyerekek bárókként, grófokként, hercegnőkként vonulnak fel a kastély parkjának fái alatt. A bálozók játszanak a kaszinóban, fotózkodnak, előadásokat hallgatnak, a táncolni vágyók pedig kedvükre keringőznek. Megválasztják a bál királyát és királynőjét, majd mindenki összegyűl az ünnepi vacsorára. Az esemény már sok éve igen nagy népszerűségnek örvend.

Építsük együtt a közösségünket!

Az önkormányzat pályázatainak célja, hogy a városvezetés a helyi egyesületekkel karöltve építse a helyi közösséget, megteremtve a lehetőséget, hogy azok megvalósítsák elképzeléseiket, és örömmel lakják be a város tereit, hiszen ezek a kezdeményezések valós igények mentén fogalmazódnak meg. Azt szolgálják, hogy Sepsiszentgyörgy egyre jobb hely legyen.

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata arra buzdítja az egyesületeket, hogy a jövőben is éljenek a pályázati lehetőségekkel, a www.sepsi.ro weboldalon és az intézmény Face­book-oldalán időben értesülhetnek a jövő év elején meghirdetésre kerülő pályázati kiírásokról.

