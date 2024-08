Rajtol a biciklikölcsönző rendszer

Augusztus 10-én, szombaton indítják be – egyelőre tesztüzemmódban – a városi kerékpárkölcsönző rendszert Sepsiszentgyörgyön; a már létező 16 állomáson első nekifutásra száz biciklit helyeztek el a 230-ból. Antal Árpád polgármester tegnapi sajtótájékoztatóján türelmet kér a lakosságtól, hiszen újdonságról van szó, amelybe a működtetőnek és a használóknak is bele kell tanulniuk.

Várják a visszajelzéseket

Rettentő sok szoftver (számítógépes program), különböző alkalmazások és nagyon komoly jogi háttér is kell ahhoz, hogy beüzemeljék a biciklikölcsönző (bike sharing) rendszert, ez új, kihívást jelentő feladat az önkormányzat számára is – jelentette ki Antal Árpád. Minden kerékpár nyomkövetővel van felszerelve, és mindegyiknek minden állomáshelyen működnie kell – ezt tesztelték az elmúlt napokban. A standok és biciklik mellett a városháza egy bicikliszállító és -karbantartó autót is üzembe helyez, és ügyfélszolgálatot indít, ahol az emberek választ kaphatnak a kérdéseikre.

A polgármester szerint sok kérdés van még, hiszen minden kezdet nehéz, és most az önkormányzat együtt tanulja a lakossággal a rendszer használatát. Épp ezért visszajelzéseket is várnak majd, és ha szükség lesz, korrigálnak. Előbb azonban látni kell, hogy milyen célokra fogják egyszerre többen használni a bérelhető bicikliket; lehet, hogy az Arénánál vagy az OSK Stadionban zajló mérkőzésekre lesz nagyobb igénybevétel, majd kiderül.

Gyakorlati tudnivalók

A biciklik kikölcsönzése telefonos alkalmazáson keresztül történik, ehhez előbb regisztrálni kell az egyelőre csak románul elérhető sepsibike.ro oldalon; fel kell tölteni a személyazonossági igazolványról készült fényképet, a 14–18 évesek esetében pedig a szülői beleegyezést is mellékelni kell (a formanyomtatvány elérhető a városháza honlapján).

Ezek után meg kell várni a felhasználói fiók aktiválását (ezt egy telefonhívással erősítik meg, és eleinte legalább 24 órát vesz igénybe, mert sok a kérés), majd telepíteni kell a (Play Store-ban és az App Store-ban is elérhető) GloBikes alkalmazást, végül be kell jelentkezni a sepsibike.ro oldalon megadott felhasználói adatokkal. Ugyanott található meg a kerékpárkölcsönző állomások helye is. A felhasználói fiók aktiválása után a mobiltelefonos alkalmazás által kibocsátott QR-kóddal lehet a biciklit kiemelni az állomáshelyéről. A regisztrálást egyszer kell elvégezni, nem kell minden alkalommal megismételni.

Az első félórában ingyenesen használhatjuk a kerékpárokat

A városi kerékpárok használata az első 30 percben ingyenes, akár naponta többször is. A 31. perctől azonban fizetni kell érte: a 90. percig 2 lejt, a 91. és 150. perc közötti óráért 4 lejt. Ezen felül minden megkezdett óra 6 lejbe kerül. Ezért fontos a biciklik visszahelyezésénél odafigyelni: hangjelzés és zöld lámpa is megerősíti, hogy használója sikeresen rögzítette a gyűjtőállomáson. Ha a bicikli nem kerül vissza 24 órán belül a rendszerbe, a működtető Sepsi Rekreatív értesíti a hatóságokat az eltűnéséről.

A városi biciklikölcsönző rendszer naponta 6 és 22 óra között működik, 22 óra után csak visszahelyezni lehet a korábban elvitt kerékpárokat. Ugyancsak 6 és 22 óra között hívható a biciklis ügyfélszolgálat, a 0374 451 350-es, normál díjszabású telefonszámon problémát lehet jelezni vagy kérdésekre választ kapni.

A Sepsi Bike jelzésű kerékpárokat kizárólag Sepsiszentgyörgy területén lehet használni, beleértve Kilyént, Szotyort és Szépmezőt is. A forgalmi szabályokat nyilván be kell tartani, 10 kilogrammosnál nehezebb csomagok vagy más személyek szállítására, kereskedelmi vagy szakmai célokra sem használhatóak – tudatja az önkormányzat közleménye, amely arra kéri a lakosságot, hogy legyenek türelmesek és megértőek a biciklikölcsönző rendszer használata során, a felmerülő gondokat meg fogják oldani.

Összekötik a biciklisávokat

Mindeközben dolgoznak a meglévő biciklisávok összekötésén is, e téren az útkereszteződések megoldása a legnehezebb. Az idén késő tavasszal megalakult egy biciklis munkacsoport, amely nagyrészt kerékpárral közlekedő személyekből és különböző szakemberekből áll; hozzájárulásuk már látszik a Gyár és a Csíki utcai biciklisávokon, és jóváhagyásuk nélkül ezután nem indul utcafelújítás Sepsiszentgyörgyön. Erre a csoportra hárul a város biciklis mestertervének elkészítése is. Addig is feltérképezték a meglévő biciklisávokat és azok állapotát, és megnézték, mit kell változtatni; van, ahol csak újrafestésre van szükség, ezt még az idén elvégezteti a városháza. Az egész egy folyamat, amelynek már látszanak eredményei, és egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy megvan a bicikliút-hálózat – mondotta Antal Árpád, hangsúlyozva: nem lesz mindenütt elkülönített biciklisáv, mert ezt lehetetlen kivitelezni, de idővel mindenütt kijelölik, hogy hol közlekedhetnek a kerékpárosok (például a buszsávon).

Folytatnák a bicikliutat

A Kilyén–Aréna bicikliútról a polgármester elmondta: amíg nincs végleges átadási jegyzőkönyv, a terület az építő cégnek van átadva, az ő feladata többek között a gyomok eltakarítása is (az utóbbi időben többen jelezték, hogy a kerítés mentén magasra nőtt növényzet zavarja a kerékpározókat).

Az építkezést egyelőre felfüggesztették, mert közbejött az Árkos-patak szabályozása (amit a Râmnicu Vâlcea-i vízügyi igazgatóság kezdett el), de folytatni fogják; Kilyén felé és tovább, a város közigazgatási területén kívül már a metropolisz­övezeti önkormányzatok egyesületének feladata a bővítés.