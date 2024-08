Élénk verseny várható a Sepsiszentgyörgyre megálmodott új művelődési központ tervezésére: a magyar kormány építési és közlekedési minisztériuma által meghirdetett, nyílt építészeti ötletpályázat iránt nagyon sokan érdeklődtek, egyes tervezők pedig a helyszínre is ellátogattak – jelentette be Antal Árpád polgármester, aki szerint legalább olyan szintű tervezőt kell találni, aki a XXI. század Kós Károlya lehet, hiszen a város új emblematikus épületéről van szó.

Korszerű, kis fenntartási költségű, ugyanakkor jól működő épületegyüttest szeretne a Bodok Szálloda helyén látni a város első embere, aki azt is elmondta: a román közbeszerzési törvények a legolcsóbb ajánlat elfogadására kötelezik az önkormányzatokat, ezért keresett olyan lehetőséget, amely a nyitottság mellett a minőség érdekében szakmai kritériumok bevitelét is lehetővé tette. Új hangversenyterem ugyanis tudomása szerint nem épült az elmúlt évtizedekben Romániában, és Magyarországon is csak kettő, márpedig az akusztikára kiemelten oda akarnak figyelni. A pályázatokat augusztus 26-ig lehet benyújtani, eredményt október 11-én hirdetnek. A 16 tagú elbíráló bizottságnak Antal Árpád polgármester, Birtalan Csilla volt városi főépítész, Kató Béla református püspök, illetve Korodi Szabolcs és Bogos Ernő csíkszeredai építészek is tagjai.

Antal Árpád hangsúlyozta: többlépcsős pályázatról van szó, miután a nyertes ötlettervet elfogadják, lesz egy második kiírás is a kivitelezési terv elkészítésére, ami legalább két évbe telik majd, hiszen nagyon komplex beruházásról van szó, a majdani művészeti központ a Bod Péter Megyei Könyvtár, a Tamási Áron Színház, az M Studio, a Cimborák Bábszínház, az EMŰK, valamint a Székelyföldi Filharmónia székhelye lesz, és amikor elkezdődik az építkezés, akkor már a projekt mintegy 70 százalékánál tartanak. Minél normálisabb egy ország, annál több ideig tart az előkészítés, és annál rövidebb ideig maga a megvalósítás – tette hozzá.

Ez esetben azonban már az alapkő letétele előtt is lesz, amit látni: a tél folyamán várhatóan lebontják az egykori Bodok Szállodát, amelynek a helyére épül majd az új művészeti központ. A bontást azért halasztották télire, mert nyáron nagy az élet a főtéren, és mert ezzel kapcsolatosan is sok kérdést kell megoldani, többek között a keletkező törmelék elszállítását, mert ezt szigorú törvények szabályozzák. Mekkora kamionokat engednek be a központba és milyen útvonalakon, ez attól is függ, hogy hova vihetik a lebontott falakat; Csíkszereda felé vannak szakcégek, amelyek fogadják az építkezési törmeléket, de a szépmezői ipari parkban is hasznosítani tudnák. Akárhogy is lesz, az újonnan rendbe tett utcákra a polgármester nem szeretné beengedni a nehézgépjárműveket.