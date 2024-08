A magyar már elsőre nagyon komoly kihívással került szembe, a riói és tokiói olimpia elefántcsontparti bronzérmese, Ruth Gbagbi ellen döntő menetben harcolta ki a továbbjutást. A negyeddöntőben az amerikai Kristina Teachout felett diadalmaskodott (2–1), majd az elődöntőben a belga Sarah Chaari következett, akit parádés teljesítménnyel vert. A fináléban a 22 éves szerb Aleksandra Perišić várt rá, aki a felnőtteknél is komoly eredménysorral büszkélkedhet.

A döntő elején mindkét sportoló megfontolt volt, az első percben távolról indított rúgásokkal próbálkoztak, ám nem jártak sikerrel, majd váratlanul Márton fejrúgást villantott (3–0). Ezek után Perišić többet vállalkozott, azonban a magyar minden próbálkozását védte, aztán 15 másodperccel a szakasz vége előtt testre rúgott és növelte előnyét (5–0), a hátralévő időben pedig semmi nem befolyásolta a szakaszsikerét (7–1).

A pihenő után a szerb talált testre (0–2), amire Márton szép rúgással válaszolva egyenlített. A magyar koncentrált maradt a folytatásra is, 51 másodperccel a vége előtt egy újabb testrúgást vitt be (4–2), amivel nagyon közel került az aranyéremhez. Perišić a hajrában tanácstalannak tűnt, indításait a magyar sportoló hárította, ráadásul az intést is elkerülte, így magabiztosan kivédekezte az utolsó másodperceket, majd önfeledt ünneplésbe kezdett.