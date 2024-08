Székelyföldi mézverseny

Az idén harmadik alkalommal megszervezett Nektária Székelyföldi Mézversenynek Csíkszereda ad otthont, szervezője a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, közösen a hat székely méhész­egyesülettel. A méhészek augusztus 30-ig nevezhetnek be a versenyre: mintánként és fajtánként 3 db 370 ml-es kiszerelésű mézet kell eljuttatniuk az alábbi egyesületek valamelyikéhez: Erdélyi Méhész Egyesület és Nyárád-Völgyi Méhész Egyesület (Bálde Ernő, 0744 525 819), Kis-Küküllő menti Méhész Egyesület (Nemes András, 0744 867 399), Udvarhelyszéki Örösi Pál Zoltán Méhész Egyesület (Ádám József, 0744 347 118), Hargita Megyei Méhész Egyesület (Zöldi István, 0741 686 770), Gyergyószéki Méhész Egyesület

(Mezei Attila, 0741 534 995), Kovászna Megyei Méhész

Egyesület (Deák Mihály, 0720 542 320), Bioméz Egyesület (Lajos Ferenc, 0723 972 804). A három minta közül egyet címke nélkül és aranyozott kupakkal kell leadni, ez kerül zsűrizésre, kettőt pedig a méhészet arculatát tükröző címkével. Amennyiben a nevező valamelyik méhészegyesület tagja, a nevezési díj egy 720 ml kiszerelésű méz, amelyet legkésőbb a versenyre előkészített mintákkal együtt kell átadni, ha nem egyesületi tag, a részvételi díj 100 lej. További információk az esemény Facebook-oldalán (szekelyfoldimezverseny) elérhetők.

Hitvilág

CSÍKSOMLYÓI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ. Az idei ifjúsági találkozót, melynek a csíksomlyói Szent István Ház ad újra otthont, Újíts meg engem, Istenem! mottóval augusztus 13–17. között szervezi meg a Gyulafehérvári Egyházmegye Ifjúsági Főlelkészsége (FIF). Erdély egyik legnagyobb keresztény ifjúsági rendezvényének célja megerősíteni a fiatalokat hitükben, olyan programokba bevonni őket, amelyeken keresztül megalapozhatják vagy elmélyíthetik Isten-kapcsolatukat. Lehetőséget biztosítanak a személyes fejlődésre, délutáni szabadidős programok keretében pedig a kikapcsolódásra is, melyeket szintén fiatalok szerveznek. A fiatalokkal együtt ünnepel több egyházi méltóság is. A nyitóünnepséget Kerekes László segédpüspök tiszteli meg jelenlétével; Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én

Tamás József ny. segédpüspök mutatja be a szentmisét a csíksomlyói kegytemplomban; a CSIT záró szentmiséjét Böcskei László nagyváradi megyés püspök celebrálja. Az egyházmegye főpásztora, Kovács Gergely is jelen lesz, augusztus 16-án, pénteken délután találkozhatnak a fiatalok vele. Ugyancsak ezen a napon találkozhatnak Románia új nunciusával, Giampero Gloderrel, akit idén februárban nevezett ki a szentatya, és a CSIT alkalmából érkezik első ízben Székelyföldre. A rendezvényre a csit.fif.ma oldalon vagy a helyszínen lehet jelentkezni a program kezdéséig.

NYÁRI VALLÁSÓRÁS GYERMEKFOGLALKOZÁSOK. Kálnokon az Unitárius Közösségi Házban augusztus 13–15. között naponta 10–14 óráig vallásórás foglalkozásokat tartanak gyermekeknek.

ÜNNEPEL AZ ÉLET A LÉLEKBEN IMACSOPORT. A sepsiszentgyörgyi Élet a Lélekben imacsoport augusztus 17-én, szombaton ünnepli fennállásának 30. évét. Az évforduló alkalmából ünnepi találkozót tartanak a Krisztus Király-plébániatemplomban. A találkozó reggel fél tízkor rózsafüzér-imádsággal kezdődik. A köszöntés és a bevezető gondolatok után elmélkedéseket, tanúságtételeket hallhatnak, majd imaszolgálat lesz. Az irgalmasság rózsafüzére és dicsőítések után szentségimádás következik. Az ünnepség 18 órától hálaadó szentmisével zárul, melyet ft. Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános mutat be. További részletek az eseményről az eletalelekben.ro honlapon.

Kiállítás

KOVÁSZNA. A Kádár László Képtárban a Szabadság. Szeretlek! című tárlat, amely 39 alkotó közreműködésével jött létre Petőfi születésének, valamint Kölcsey Hymnusának 200. évfordulójára, augusztus 15-ig látogatható munkanapokon 10–16 óráig.

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Erdélyi Művészeti Központban (EMŰK) Szabó András tárlata szeptember 21-ig, az Incze János Dés (1909–1999) festőművész alkotásaiból válogatott retrospektív kiállítás szeptember 27-ig látogatható keddtől péntekig 9 és 17, illetve szombaton 10 és 14 óra között.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi ma zárva tart. A keddi műsor: 16.15-től Gru 4. (románul beszélő amerikai animációs vígjáték), 16.30-tól Agymanók 2. (magyarul beszélő amerikai animációs kalandfilm), 18 órától A fattyú (román feliratos dán történelmi film), 18.15-től Borderlands (magyarul beszélő amerikai akcióvígjáték), 20.15-től Velünk véget ér (román feliratos amerikai romantikus dráma), 20.15-től A csapda (román feliratos amerikai–angol horror); szerdán: 16.15-től Harold és az elvarázsolt ceruza (románul beszélő családi fantasztikus film), 16.30-tól Egy cica 10 élete (magyarul beszélő angol–kanadai animációs film), 18.15-től Velünk véget ér (magyarul beszélő amerikai romantikus dráma) és Deadpool & Rozsomák (román feliratos amerikai akcióvígjáték), 20.30-tól Twisters – Végzetes vihar (román feliratos amerikai akciókalandfilm), 20.45-től Nemkívánatos személyek (román feliratos francia film­dráma).

Megjelent

Megjelent az Erdélyi Kárpát-Egyesület folyóirata, az Erdélyi Gyopár 4. száma, melyben olvashatunk arról, hogy 20 éve áll az EKE menedékháza a Nagykőhavason, közmunka volt az EKE Várában, Erőss Zsolt Teljesítménytúrára került sor, új turisztikai útvonal nyílt meg Bihar megyében, miközben a tagság minden hétvégén túrázott, természeti és antropikus látványosságokat keresve fel. Táborról regél az északi szél – írja vezércikkében Kovács Lehel István, és ma már tudjuk, remekbe szabott Vándortábort szervezett az EKE szatmári tagszervezete. A kiadványban olvashatnak a Kárpát-koszorú Nemzetközi Túramozgalomról húsz év távlatából, betekinthetnek a gernyeszegi Teleki-kastélyba, megismerkedhetnek a galambgombák nemzetségével, a csíkszeredai Nagyparki borvízkúttal. Nem hiányzik ezúttal sem az ökomelléklet, a Milvus-csoport tevékenysége ismerhető meg, a nyár ízei pedig arra csábítanak, hogy ízletes süteményeket, desszerteket készítsünk abból, ami körülöttünk terem. Túllépve Erdély határain, azok nyomába szegődhetünk, akik Trakaiban és Vilnóban, illetve Biscoitos környékén jártak. A kéthavonta megjelenő folyóirat megrendelhető az elofizetes@eke.ro e-mail-

címen.

Adománygyűjtés harangra

A sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség ismét nagyot álmodik, a meglevő mellé egy új harangot szeretne öntetni. Köszönik mindenkinek, aki eddig hozzájárulásával támogatta a kezdeményezést. A gyűjtés folytatódik, aki teheti, járuljon hozzá, legyen ez is a közösség megvalósítása. Adományokat készpénzben a lelkészi irodában fogadnak, vagy banki átutalással a következő bankszámlaszámon: Parohia Unitariana Sfantu Gheorghe, RO89RDE150SV01571201500. (A megjegyzésbe, kérik, tüntessék fel: „harangalap”.)

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön ma 8 és 18 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Cigaretta utcában, a Márton Áron (volt Munkás) utca és a Patak utca közötti szakaszon, valamint a Beke György utcában.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállít el ma Angyaloson és Fotosmartonoson, 13-án, kedden Kökösben és Kökösbácsteleken, 14-én, szerdán Illyefalván, 16-án, pénteken Aldobolyban és Sespiszentkirályban. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 315 136). Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) a szolgálatos. Honlap: colegfarmcovasna.ro/hu.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0267 708 465). Honlap: dspcovasna.ro/hu.