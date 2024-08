A megyeszékhelyi Sepsi-SIC birkózóinak nem sikerült jól a párizsi olimpia, hiszen a sepsiszentgyörgyi Incze Kriszta két vereséggel, míg a galaci Cătălina Axente egy elvesztett meccsel és sérülten fejezte be a franciaországi ötkarikás játékokat. A 62 kilogrammos súlycsoportban a Krisztát is legyőző japán Motoki Szakura győzedelmeskedett, míg a 76 kilogrammos kategóriában az ugyancsak a felkelő nap országát képviselő Kagami Juka bizonyult a legjobbnak. Annak ellenére, hogy mindkét zöld-fehér mezes sportoló számára szerényebbre sikeredett az olimpia, roppant büszkék vagyunk rájuk, hiszen újfent bebizonyították: kemény munkával ott lehettek a világ legjobbai között, és ezáltal is öregbítették a háromszéki birkózósport hírnevét.