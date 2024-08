Potápi Árpád János: A magyarság ügye ma is csak a magyarok kezében van

Ahogy Kölcsey idejében, a magyarság ügye ma is csak a magyarok kezében van, ezért ott kell lenniük a politikum legmagasabb szintjén, és hallatni kell hangjukat, ez az egyetlen út vezet ma is a Kárpát-medencei magyarság megmaradásához és felemelkedéséhez – mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken a partiumi Sződemeteren, Kölcsey Ferenc szülőfalujában a költő születésének 234. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen.

Potápi Árpád János ünnepi beszédében rámutatott: nemcsak a költőre, a hazafira is emlékezni kell, aki hitt nemzetének felemelkedésében, és megmutatta: „nekünk, magunknak kell cselekednünk a szülőföldünkért, a hazánkért”. Emlékeztetett: Kölcsey hitt abban, hogy a nemzet csak együtt emelkedhet fel, hogy közéleti szinten is erőt kell felmutatni. Maga is sokat tett, közéleti szerepet vállalva a legmagasabb politikai szinten küzdött a magyar nyelv, a magyar nemzet ügyéért. Aláhúzta: „a mai vészterhes időkben, amikor a kereszténységet megcsúfolják és a patrióta hazaszeretetet ördögtől való dolognak tartják Európában”, még inkább felértékelődik Kölcsey munkássága, és arra int, hogy minden erőnkkel és teljes magatartásunkkal törekedjünk értékeink és identitásunk megőrzésére. „Amikor Nyugat-Európában éppen lábbal tiporják azt, ami számunkra fontos, akkor Kölcsey szelleme kell hogy utat mutasson nekünk: ragaszkodjunk a család, a haza, a nemzet, a kereszténység értékeihez, amely megtartott és megtart ma is bennünket itt, a Kárpát-medence közepén” – fogalmazott.

Az államtitkár köszönetet mondott az erdélyi, partiumi magyaroknak, hogy ezen az úton járva hatalmas eredményeket értek el. „Ez a siker minden magyar sikere. Az RMDSZ történelmi győzelmet aratott az európai parlamenti és a helyhatósági választásokon is (...) Ott vagyunk az európai hadszíntéren, ott vagyunk a megyékben, ott vagyunk a helyi önkormányzatokban” – mondta, és gratulált Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek, Szatmár megye megválasztott képviselőinek az eredményhez. Emlékeztetett ugyanakkor, hogy a romániai „választási szuperév” ősszel folytatódik, és arra kérte a jelenlévőket, hogy az államfő- és parlamenti választásokon is mutassák meg, hogy a magyarság jelen van Erdélyben, Romániában. „Azt, amit mi megtehetünk közösségünkért, otthonunkért, nem fogja más megtenni helyettünk” – jelentette ki Potápi Árpád János.