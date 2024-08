Oroszország területén támadnak az ukránok

Oroszország indította el a háborút, ezért neki is éreznie kell annak következményeit – így kommentálta Volodimir Zelenszkij elnök azt a támadássorozatot, amelyet az ukrán csapatok indítottak az oroszországi Kurszk régióban, és amelynek során számos település fölött vették át az irányítást.

Az ukrán csapatok múlt kedden meglepetésszerűen benyomultak a határ menti térségbe, a művelet kezdeti szakaszában Kijev nem kommunikált semmit a harcokról. Az ukrán elnök néhány nap után felvállalta az akciót. „Ma már három jelentés érkezett (Olekszandr) Szirszkij főparancsnoktól: pontosan olyanok, amelyekre államunknak most szüksége van” – mondta Zelenszkij. „Hálás vagyok minden harcosnak, minden katonának és parancsnoknak, aki biztosítja állásaink védelmét és védelmi feladataink teljesítését. Az ukránok tudják, hogyan érjék el céljaikat” – fogalmazott. Az elnök leszögezte, hogy nem az ukránok választották céljaik eléréséhez a háborút. „Oroszország háborút hozott a földünkre, és éreznie kell a következményeit annak, amit tett” – mondta. Szavai szerint minél nagyobb nyomás nehezedik Oroszországra, annál hamarabb lesz béke. „Igazságos béke jogos erő alkalmazásával” – tette hozzá.

Zelenszkij tájékoztatott arról, hogy Rusztem Umerov védelmi miniszter jelentését is meghallgatta az ukrán hadsereg fegyver- és felszerelésellátásáról, valamint Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) főnöke is beszámolt neki a szolgálat munkatársainak az orosz szabotázsok és az országon belüli merényletkísérletek elleni fellépéséről.

Közben folytatódtak a harcok az oroszországi Kurszki területen – közölték orosz katonai bloggerek. Az ukrán erők kedden harckocsikkal és más páncélozott járművekkel törtek be az Ukrajnával határos dél-oroszországi területre, a harcok pedig a közlések szerint már közelednek a térségben található kurszki atomerőműhöz. Az orosz védelmi minisztérium szombat reggel újabb videót tett közzé, amely fokozott katonai jelenlétet mutat a térségben. A felvételen látható, amint harckocsik pozíciókat foglalnak el, hogy megsemmisítsék az ukrán csapatokat. A minisztérium szerint az orosz erők számos ukrán dróntámadást is visszavertek a térségben. „Jelenleg a helyzet stabilizálódott” – írta Alekszandr Harcsenko orosz katonai blogger a Rybar Telegram-csatornán közzétett helyzetjelentésében. Véleménye szerint az orosz egységek folytatják előrehaladásukat. „Szudzsa áll, a parancsnokság mindent megtesz, hogy megtisztítsák a várost az ellenségtől” – írta Harcsenko, utalva egy kurszki területi helységre az ukrán határ közelében. „Ha az ellenség nem összpontosít váratlanul jelentős erőket egy helyre, akkor azt mondhatjuk, hogy a válság tetőpontján már túljutottunk” – írta az orosz katonai blogger szombat este.

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma azt közölte, hogy az ukrán betörést követően 76 ezer embert helyeztek biztonságba a térségben.

John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági kommunikációs tanácsadója azt mondta: az orosz területen végrehajtott ukrán hadművelettel kapcsolatban az amerikai kormányzat képviselői már tárgyalnak az ukrán féllel annak érdekében, hogy teljes képet kapjanak Kijev szándékairól, és arról, hogy mi zajlik pontosan. Kirby nem válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy az ukrán műveletben amerikai fegyvereket használtak-e, de hozzátette, hogy az egyeztetések erről is szólnak.

Mindeközben az oroszok fokozták az ukrán települések bombázását. Az ukrán hatóságok közlése szerint az orosz erők többek között egy szupermarketet és egy postaépületet találtak el rakétákkal a donyecki régióban lévő Kosztyantinyivka városban, a csapás halálos áldozatainak száma elérte a 14-et, legalább 43-an megsérültek – közölte Ruszlan Oszipenko megyei rendőrfőnök egy tévéműsorban.