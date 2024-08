Az elmúlt héten rendezték meg Zabolán a XI. Népzene- és Néptánctábort, amelynek idén is a festői szépségű Mikes-birtok adott otthont. A tábor a népi kultúra, a hagyományok és a közösségi élmények különleges találkozópontja volt. A programok a zabolai központi kultúrházban, a Csángó Néprajzi Múzeumban, a Mikes-kastély rendezvénytermében és a székelytamásfalvi Thury–Bányai-kúriában zajlottak.

A rendezvény idén is számos résztvevőt vonzott Erdély különböző részeiről. A napi programokba és gyermekfoglalkozásokba bekapcsolódtak helybeliek is, így összesen mintegy kétszázra tehető a résztvevők száma – tudtuk meg a szervezőktől, akik nemcsak a táncok és népdalok elsajátítására, hanem a közösségi élet, az együttlét és a hagyományőrzés erősítésére is kiemelt figyelmet fordítottak.

A néptáncoktatást neves oktatók vezették. A haladók vajdaszentiványi táncokat tanulhattak Tőkés Edit és Tőkés Csaba Zsolt vezetésével, míg a középhaladók siklódi táncokat sajátíthattak el Mátéfi Ágota és Fülöp Csaba irányításával. A kezdők nyárádselyei táncokat tanulhattak Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bence segítségével.

A táborban nem csak a tánc kapott hangsúlyt, hanem a népzene- és népdal­oktatás is. Nyitrai Marianna vezetésével a résztvevők népdalokat tanulhattak, míg a gyermekek számára Kinda Emese tartott kézműves-foglalkozásokat és tanított népi gyermekjátékokat a Csángó Néprajzi Múzeumban.

Az esti táncházak különleges élményt nyújtottak, minden este más-más helyszínen gyűltek össze a résztvevők, hogy együtt táncoljanak és mulassanak. A zenét olyan neves zenekarok szolgáltatták, mint az Üsztürü, a Katlan, a Finom Zenekar, Ábri Béla és bandája.

Gálaműsor a zabolai kultúrotthonban. Fotó: Péter Levente

A tábor egyik kiemelkedő programja a székelytamásfalvi Thury–Bányai-kúria udvarán pénteken este tartott szabadtéri táncházi mulatság volt, ahová a táborlakókat szekereken szállították Zaboláról. Az esemény Huszár Szilamér sepsiszentgyörgyi fotográfus kiállításának megnyitójával vette kezdetét. A kiállítást – mely a székelytamásfalvi és szörcsei húsvéti szánozás néphagyományát rögzíti – Bacsó István székelytamásfalvi református lelkipásztor méltatta.

Az esemény a hagyományos közös fotó elkészítésével folytatódott, majd a vacsorával, amelyen hat fogásból lehetett választani. A szabad tűzön, disznó-, marhanövendék- és birkahúsból, illetve füstölt hentesholmikból készült bográcsos ételeket helyi „gasztroangyalok” főzték. A vacsora után hajnali két óráig elhúzódó fergeteges táncmulatság tette emlékezetessé a Thury–Bányai-kúria udvarán tartott szabadtéri táncházat.

A tábor szombat este gálaműsorral ért véget, a résztvevők a zabolai kultúrotthonban nagyszámú közönség előtt bemutatták a hét folyamán elsajátított táncokat. Mellettük fellépett a kovásznai Recefice gyermeknéptánccsoport is. „A falubeli civil résztvevőkkel együtt annyian voltunk a gálaműsoron, hogy kis túlzással a csillárról is lógtak az emberek” – mondta lapunknak Stefán Bence táncoktató.