Innen nézve – képzőművészeti kiállítás

A Barót 800 kulturális hét részeként erdővidéki kötődésű tudományos konferenciát is tartottak. A szervezők huszonöt szaktekintélyt kerestek meg azzal a kéréssel, szülőföldjükön számoljanak be, hol is tart manapság életpályájuk, kutatói munkájuk. A kérésre nyolcan tudták úgy alakítani a programjukat, hogy néhány napra hazatérjenek. Ők jó bizonyítékai annak: a kistérség – mindannak ellenére, hogy lélekszáma nem nagy – az elmúlt évtizedekben is jelentős értelmiséget nevelt ki, ezáltal pedig nemzetünk egészét szolgálja – hangzott el.