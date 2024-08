Zene

NYÁRESTI KONCERT. A sepsiszentgyörgyi Vártemplom udvarán a következő nyáresti koncert vendége Erdős Róbert budapesti operaénekes, aki augusztus 17-én 19 órától magyar zeneszerzők műveiből ad elő. Közreműködik Ambrus Sándor zongorán. A rendezvényt Sepsiszentgyörgy Önkormányzata támogatja. A belépés díjtalan, szeretettel várnak mindenkit.

Hitvilág

NYÁRI VALLÁSÓRÁS GYERMEKFOGLALKOZÁSOK. Kálnokon az Unitárius Közösségi Házban augusztus 13–15. között naponta 10–14 óráig vallásórás foglalkozásokat tartanak gyermekeknek.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

ÉLET A LÉLEKBEN. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián ma 18.45–21 óráig, a Krisztus Király-plébánián szerdán 19–21 óráig tartják az Élet a Lélekben plébániai imacsoportok találkozóját, melyet élőben közvetítenek az eletalalekben.ro honlap Élő adás menüpontjában, ugyanott a hangfelvétel vissza is hallgatható. Az imacsoport augusztus 17-én, szombaton ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Krisztus Király plébániatemplomban. A találkozó reggel fél tízkor rózsafüzér imádsággal kezdődik és 18 órától hálaadó szentmisével zárul, melyet ft. Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános mutat be.

NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE. Augusztus 15-én, csütörtökön Nagyboldogasszony kötelező főünnepe. Mivel állami munkaszüneti nap is, Sepsiszentgyörgyön a Szent József-templomban a szentmisék 8, 10 és 18 órától lesznek. * A Krisztus Király-templomban 7.30-tól, a gyerekekkel 10.30-tól ünnepelnek szentmisét.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsora: 16.15-től Gru 4. (románul beszélő amerikai animációs vígjáték), 16.30-tól Agymanók 2. (magyarul beszélő amerikai animációs kalandfilm), 18 órától A fattyú (román feliratos dán történelmi film), 18.15-től Borderlands (magyarul beszélő amerikai akcióvígjáték), 20.15-től Velünk véget ér (román feliratos amerikai romantikus dráma), 20.15-től A csapda (román feliratos amerikai–angol horrorfilm).

Kiállítás

KOVÁSZNA. A Kádár László Képtárban a Szabadság. Szeretlek! című tárlat, amely 39 alkotó közreműködésével jött létre Petőfi születésének, valamint Kölcsey Hymnusának 200. évfordulójára, augusztus 15-ig látogatható munkanapokon 10-től 16 óráig.

CSERNÁTON. A Haszmann Pál Múzeumban augusztus 26-ig naponta 9–17 óra között tekinthető meg Székely Géza grafikus-festőművész Múzeumi őrjárat című tárlata.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Én, akinek hiányzik egy kereke. Játékos gondolatok térben és időben címmel nyílt Sárosi Csaba képzőművész kiállítása az Incze László Céhtörténeti Múzeumban, amely augusztus végéig látható naponta 9–16 óráig, hétfő kivételével.

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Erdélyi Művészeti Központban (EMŰK) Szabó András tárlata szeptember 21-ig, az Incze János Dés (1909–1999) festőművész alkotásaiból válogatott retrospektív kiállítás szeptember 27-ig látogatható keddtől péntekig 9 és 17 óra között, illetve szombaton 10 és 14 óra között.

Bod Péter Megyei Könyvtár

KERTKÖNYVTÁR. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár népszerű nyári programja, a Kertkönyvtár idén augusztus 14-ig várja a kicsiket és nagyokat. Lehet olvasni, mesét hallgatni, társasozni, játszani, barátkozni vagy csak megpihenni a könyvtár sarkánál lévő kis kert fenyőfája alatt. A Kertkönyvtár keddtől péntekig 10 és 12 óra között tart nyitva, rossz idő esetén elmarad. A 10.30-kor kezdődő meseolvasás után szabad játszásra, társasjátékra, olvasásra van lehetőség. Szeretettel várnak minden korosztályt, a részvételnek nem feltétele a könyvtári belépő megléte, de beiratkozásra is biztosítanak lehetőséget.

NYITVATARTÁS. A Bod Péter Megyei Könyvtár szeptember 10-ig nyári nyitvatartási rend szerint várja olvasóit. Kölcsönző: kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig. Olvasóterem: keddtől péntekig 10–17 óráig, szombaton zárva. Gyermekkönyvtár: kedden 10–19, szerdától péntekig 10–17, szombaton 9–13 óráig. A Sport utcai fiókkönyvtár programja nem változik.

Gyűjtés a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének

Augusztus 11-én leégett az Moldvai Csángómagyarok Szövetsége tulajdonában levő Trunki Magyar Ház. A szövetség gyűjtést hirdet, szeretnék minél hamarabb rendbe hozni az épületet, visszaadni azt eredeti rendeltetésével a trunki közösségnek. Bankszámlaszám Romániában: Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova, Pénzintézet: OTP Bank Suc. Bacău, 600026-Bacau, Str. 9 Mai nr. 2, sc. A, parter, BIC (Swift) kód: OTPVROBU, IBAN RO52OTPV290000416906RO01 (RON), IBAN RO09OTPV290000416906EU01 (EUR), IBAN RO66OTPV290000416906US01 (USD), IBAN RO93OTPV290000416906CH01 (CHF), IBAN RO56OTPV290000416906HU01 (HUF), Bankszámlaszám Magyarországon: forintos számlaszám: 11708001-20564287 (OTP Bank Magyarország). Minden kis segítség jól jön, az adományokat hálásan köszönik.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 315 136). Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) patika a szolgálatos. Honlap: colegfarmcovasna.ro/hu.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kilyénben ma 9–13 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akció­ja során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállít el ma Kökösben és Kökösbácsteleken, 14-én, szerdán Illyefalván, 16-án, pénteken Aldobolyban és Sepsiszentkirályban. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Szentivánlaborfalván vízóracsere és a Malom utcai munkálatok miatt augusztus 14-én, szerdán 8–14 óra között a település teljes területén szünetel az ivóvíz-szolgáltatás.

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS. A nyári vakáció ideje alatt a Multi-Trans minden sugásfürdői járatán elérhető a kerékpárszállítás. A keddtől vasárnapig közlekedő, 10 és 16 órakor induló járatokon bárki felviheti a kerékpárját Sugásfürdőre, egy bicikli szállítási díja 2,5 lej. A 18-as számú autóbusz a Lábas Háztól indul, megáll a Plugor Sándor Művészeti Líceumnál, a Kálvin téren és Sugásfürdőn.

ÜNNEPI MENETREND. A Multi-Trans Rt. értesíti utasait, hogy augusztus 15-én, csütörtökön, az autóbuszok szombati menetrend szerint (vagyis félóránként) közlekednek.

FOGADÓÓRA KOVÁSZNÁN. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete értesíti kovásznai és környékbeli tagságát, valamint mindazokat, akik a 1990/118-as törvény kedvezményezettjei, hogy mától minden héten kedden 10–12 óráig a Városi Kultúrotthon termében fogadóórát tart Kelemen Erzsébet és Zsidó Anikó, a szervezet megbízottjai. Az érdekeltek bizalommal fordulhatnak a törvény által biztosított jogok alkalmazása terén a megbízottakhoz. Tagdíjat és adományt lehet fizetni a szervezet javára.