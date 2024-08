A Love to Dance Egyesület és a sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza tánccsapata július 28. és augusztus 1. között részt vett a World of Dance világbajnokságon, amelynek Los Angeles adott otthont. A sportág legrangosabb versenyére Romániából több mint 160 táncos utazott, köztük a Nagy-Molnár Enikő irányította húszfős háromszéki küldöttség, amely életre szóló élményekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagodott.

A sepsiszentgyörgyi táncosok utazással együtt kilenc napot töltöttek Kalifornia államban, ugyanis az akklimatizáció szempontjából fontos volt, hogy hamarabb a helyszínre érkezzenek, illetve a megnyitón is részt vettek. Két kategóriában léptek színpadra, a Dancing Dolls a junior korosztályban 48 csapatból a 27. helyen végzett, míg a Me­gaCrew a felnőtt mezőnyben 52 együttesből a 35. pozícióban fejezte be a megmérettetést. A világbajnokság után Nagy-Molnár Enikő elmondta, hogy tizenkét év után arra a szintre jutottak, amiért eddig dolgoztak, ráadásul amit korábban a tévében néztek, annak ezúttal a részesei lehettek. Kiemelte, karrierje legszebb kilenc napját töltötte Los Angelesben, hiszen magas szintet képviselő alakulatok között tehették próbára magukat, illetve figyelemmel követhették az ellenfeleket is, az ő produkcióikból is sokat tanultak.

A sepsiszentgyörgyi táncoktató hozzátette, a japán és a kínai csapatok rendkívül magas színvonalat képviseltek, élmény volt őket nézni. A színpadra lépés a világbajnokságon és a tudat, hogy a legjobbak között szerepelhettek, életre szóló élményt jelentett számukra, ölelkezve bátorították egymást, tudásuk legjavát nyújtva teljesítettek. „Beláttuk, hogy fényévekre állunk Kínától és Japántól, viszont próbáltuk tőlük ellesni a jót, ugyanis leckét adtak fegyelemről, magabiztosságról és a kemény munkáról mindenkinek. Végtelen hála azoknak, akik hittek bennünk, és akik lehetővé tették, hogy eljussunk életünk versenyére, ezáltal pedig erősebbek legyünk. Köszönjük támogatóinknak és a szülőknek, akik elkísértek, illetve azoknak, akik itthon gyönyörű fogadtatásban részesítettek. Megálmodtuk, kitűztük célként és megvalósítottuk” – mondta Nagy-Molnár Enikő. (miska)