Hatott a radarozás, megelőzési akciók a SIC Feszten

Ezalatt megyénkben 824 járművet ellenőriztek, 336 sebességgel kapcsolatos szabálysértést észleltek, 19 sofőr hajtási igazolványát függesztették fel, és 11 jármű forgalmi engedélyét vonták be ideiglenesen, amíg a közlekedés biztonságát veszélyeztető meghibásodásokat kijavítják. A radarozás folytatódik. Ugyancsak megelőzési jelleggel vett részt a rendőrség a SIC Feszten is: augusztus 10-én kilátogattak a rendezvény helyszínére, ahol a tiltott szerek hatásáról, a kiskorúak eltűnéséről, a lakás- és zsebtolvajlásról tartottak felvilágosítást a felnőtteknek, fiataloknak és gyermekeknek; szórólapokat is osztogattak, amelyekben az előjelekről, bizonyos magatartási jellemzőkről és az ilyen helyzetek kezeléséről is tájékoztattak. (demeter)