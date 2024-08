Elégedetten búcsúzik a polgármester

A mandátumból hátralevő két és fél hónapban Simon Andrásnak különösen sok tennivalója már nincsen, de – mint fogalmazott – elsősorban a saját lelki nyugalmáért mindent rendben szeretne átadni, még a hivatali gépkocsit is. Úgy véli, a hivatal élén töltött három polgármesteri és egy alpolgármesteri, vagyis 16 évnyi szolgálat után felemelt fővel járhatja továbbra is a község utcáit, mert amit lehetett, mindent megtett a településért. Mint mondta, a községben sokan ma sem hiszik, hogy aszfalt van a kapujuk előtt. „Összesen 35 kilométernyi útszakaszt modernizáltunk” – közölte.

A község legutóbb a csinódi út feljavítására nyújtott be pályázatot a fejlesztési minisztériumhoz, amelyet jóvá is hagytak, következik a pénzügyi szerződés megkötése, majd a kivitelezés levezetése, ami már valószínűleg az új önkormányzat feladata lesz. Simon András elmondta, ő soha nem volt a felelőtlen és a megvalósíthatatlan ígérgetések híve, sokkal inkább a tettek embere, így most nyugodt szívvel teszi le a lantot. Amit elért, arra büszke, rosszallóinak véleménye pedig nem érdekli.