Citeratábor Sepsibükszádon

A helyi Harmat citerazenekar tagjai és vezetőjük, Gergely Ágnes tanítónő vendégül látták a tusnádfürdői, csíkmenasági, csíkszentdomokosi citerázó gyerekeket és a magyarországi Báti Istvánt családjával együtt. Mindennap új énekeket tanulhattak a résztvevők. Báti István és Fábián Salamon Ildikó szaktudással, türelemmel, szeretettel segítette a gyerekeket a citerázásban.

A tanulás mellett szórakozásra is volt lehetőség: kézműveskedés, társasjátékok, szabadtéri játékok, kirándulás is volt a programban. Öröm volt hallani, hogy mosogatás vagy túrázás közben is felcsendült a népdal a vidám csapattagok között.

A záró előadáson szülők, barátok, meghívottak voltak jelen. Érdeklődéssel hallgatták a bodrogközi énekeket és a gyimesi katonadalokat a citerások elő­adásában. Ezt a műsort a közelgő falunapon is elő fogják adni a gyerekek.

A tábor az RMDSZ, a Communitas Alapítvány, a helyi önkormányzat, a Mikes Ármin Általános Iskola, a Bükszádi Gyermekvár Alapítvány és a szülők támogatásával valósult meg.

Boér Rozália