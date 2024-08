Közlekedési nehézségek

Hosszú gépkocsisorok alakultak ki a négynapos hétvégén Románia közúti határátkelőinél, Magyarország felé 30–90 perces várakozási idővel, de Bulgária felé is legalább fél órát kellett sorban állni, ott a Giurgiu és Rusze közötti Duna-híd javítási munkálatai is lassítják a közlekedést.

A forgalomnövekedésnek több oka van: ebben az időszakban szabadságolnak a legtöbben, a hosszú hétvége is rátesz egy lapáttal, és ilyenkor utaznak haza tömegesen a külföldön élő román állampolgárok is; már az elmúlt hétvégén is több mint félmillió utas lépte át naponta Románia határait. A vasúti közlekedés is problémás: szombaton az Arad–Bukarest vonalon kilenc személyszállító vonat késett 2–6 órát, mert egy teherszállító szerelvény meghibásodása miatt le kellett zárni a síneket, a párhuzamos sínpár pedig javítás miatt nem volt használható. Az utasoknak a vasúttársaság vizet biztosított a kényszerpihenő idejére.