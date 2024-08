Újra pályázhatnak a mezőgazdasági líceumok

A pályázati eligazító füzet és a szükséges dokumentumok sora megtalálható az országos vidékfejlesztési ügynökség honlapján, a www.afir.ro-n a Finanțare tárhelyen, a Licee agricole címen. A tan­ügyminisztériummal kötött megegyezés alapján a pályázatok lebonyolításával a vidékfejlesztési ügynökség foglalkozik, a pénz az unió által biztosított helyreállítási és felzárkóztatási alapból származik.

Az első kiíráson – amelyre a pályázatokat tavaly december 22-én éjfélig lehetett feltölteni a célra létrehozott online platformra, a https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home tárhelyre – 43 millió euró volt pályázható. Akkor 76 pályázatot töltöttek fel, de a vidékfejlesztési szakemberek csak 36-ot találtak kifizethetőnek, a megmaradt 21 millió euróra hirdették meg most a második kiírást.

A támogatás intenzitása százszázalékos, tehát nem szükséges önrész. Az elnyerhető összeg maximális értéke 650 ezer euró. A támogatásból három alösszetevő valósítható meg: új iskolák építése, a meglevők felújítása, hangsúlyt fektetve a külső szigetelésre, valamint a berendezések korszerűsítése (fogyóanyagok, bútorzat, digitális interaktív táblák, számítógépek, laptopok, multifunkcionalis digitális eszközök, videokamerák, számítógépes programok stb. vásárlása).

A támogatásra olyan líceum jogosult, amelynek a mezőgazdasági, illetve erdészeti, ökogazdálkodási vagy környezetvédelmi profilú osztályai meghaladják az összes osztály 10 százalékát. Pályázhat maga a líceum vagy az a helyi tanács, amely az iskolát fenntartja. A vidékfejlesztési ügynökség honlapján megtalálható mellékletben szerepel azoknak a szaklíceumoknak a névsora, amelyek pályázhatnak a támogatásra. A megyéből négy líceum található a listán (zárójelben a mezőgazdasági profilú osztályok aránya): a kézdivásárhelyi Apor Péter (42%) és Gábor Áron (19%) Líceum, a baróti Baróti Szabó Dávid Líceum (16,6%) és a bodzafordulói Nicolae Bălcescu Líceum (25%).

Az országos vidékfejlesztési ügynökség időközben néhány feltételen is javított. Abban az esetben, ha az épület renoválására pályáznak, a támogatás 90 százalékát az épület hőhatásfokát javító szigetelésekre kell költeni. Engedélyezik, hogy az az iskola is pályázzon, amely már pályázott a helyreállítási és felzárkózási program A líceumok bútorzattal, taneszközökkel és digitalis eszközökkel való felszerelése nevű intézkedésére. Ezen líceumok pályázhatnak az épület korszerűsítésére, valamint olyan felszerelések vásárlására, amelyek nem voltak elszámolhatók az előbb említett intézkedésnél.

A megyében a jogosult négy líceumból az első kiíráson csupán a kézdivásárhelyi Apor Péter Líceum tett le pályázatot, és be is került a 36 nyertes közé. Remélhetőleg most a többiek is próbálkoznak a támogatás megszerzésével.