Végre eljutottunk tehát Erdővidékre, alaposabb mikológiai felmérést végezhettünk az Észak-Persányban is, főleg a Vargyasi-szoros környékén. Mégpedig majd 90 állandó és 10 bekapcsolódó résztvevővel majdnem az egész magyar nyelvterületről (a Kárpát-medencéből). Ki gondolta volna, hogy ily nagy szárazság idején keményen megdolgoztatjuk a szakmai műhely tagjait? Pedig ez megtörtént, hiába volt az általános vélekedés: nincs gomba, hiába is keresik. Eddigi kutatások eredményeit mutattuk be, felmértük a vidék gombavilágát, a mikológia, a népi gombászat szempontjait is figyelembe véve.

A rendezvényen előadások, filmek, kiállítások, versenyek, játékok, gombaismereti túrák igyekeztek kielégíteni a négy nemzedékből s a romániaiakon kívül az anyaországból is verbuválódott érdeklődőket, résztvevőket. Az előadók közt volt például Budapestről Rimóczi Imre egyetemi tanár, nemzetközi hírű mikológus, Pál-Fám Ferenc egyetemi docens Kaposvárról, alulírott, a Bukaresti TE tanára és mások. Fő támogatóink voltak: Hargi­ta Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete, Gyergyócsomafalva Önkormányzata, de segített bennünket például Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, a Conico, az Unilux, az ELCO, a COSYS, a H&I városunkból, a Corvin Kiadó Déváról, a Herasib Kft. Medgyesről, a Dália Kft. és a Székely Nemzeti Múzeum. Segítségünkre volt a csomafalvi Fenyőalja Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület is. Fő házigazdáink voltak: a Bege Resort és a Natura, valamint a Relax kulcsosház.

Csoportkép Vargyason. Fotó: Molnár Rudolf

A tábor romániai résztvevői közül legtöbben Sepsiszentgyörgyről, illetve Kovászna megyéből érkeztek, itt lévén a szervező egyesület székhelye, országos központja.

A megnyitón a köszöntést, az elhunyt tagokról való megemlékezést Erdővidék népi gombászata címmel előadás követte (alulírott részéről). Naponta volt általában 4–5 gombásztúra helybeliek kalauzolásával (a túravezetők dolgát Farkas Sándor hangolta össze, túravezetőink voltak rajta kívül: Boda Alpár, Csíki Ferenc, Kolumbán János, Márton Csaba, Papuc Levente, Pethő István, Sütő István, ifjú és idős Szász Ferenc), azonosítás, gombás játékok gyakorlása, a gombák szépe kiválasztása. Előadások naponta voltak. Rimóczi Imre a növénynevű nagygombáinkról beszélt, Soós Barna a felismerendő gombákat mutatta be az érdeklődőknek, valamint a majdani versenyzőknek, alulírott az LKG utóbbi 25 évéről, valamint tavalyi rendezvényeiről, Pál-Fám Ferenc (neki volt záró, összegező elő­adása is), valamint Benedek Lajos és Fedor Ilona a vidék gombáiról a frissen szedett példányokat felmutatva tartott előadást. A szedett gombákról naponta volt bemutató, és ismertettük az új gombanaptárt (Farkas János kiváló képeivel) és Bélfenyéri Gábor gombásztársunk könyvét (Moeszia. Erdélyi Gombász). Sor került egy készülő könyv előzetesére is, Farkas János a városi gombákról (a sepsiszentgyörgyiekről) beszélt és vetített.

Gombaismertetést tart Pál-Fám Ferenc. Fotó: Kőszeginé Tóth Judit

A gombafelismerési verseny, a gyermekek (tizenketten voltak) számára rendezett szabadtéri gombás játékok, a hozott gombasavanyúságok versenye is összejött, s a szabad program sem maradt el, amikor a vidék látványosságait tekinthették meg a táborozók. Fekete Oszkárnak és a mindvégig kitűnően főző konyhabelieknek (Komporály Ferenc csapatának) köszönhetően szarvasgombás ételeket is kóstolhattunk, Kőszeginé Tóth Judit tokaji, Búzás Mihály Barna szilágysági borfinomságokat ajándékozott nekünk, még ünnepibbé téve az eseményt. Átadta a szervező egyesület a Veress Magda-díjat, ezt a gombászat népszerűsítését lelkesen és eredményesen végző tevékeny székely­udvarhelyi fiatal gombásztársunk, Tank Hunor kapta. Több tanfolyamosunk felkészítése és vizsgáztatása is megtörtént a táborban.

Erdélyi és anyaországi szakemberek segítségével (Pál-Fám Ferenc, Benedek Lajos, Fedor Ilona, Zsitnyányi Ildikó) történt az azonosítás, az elért eredmény összegezése. Titkárunk most is, mint szinte mindig, a marosvásárhelyi Téglás Zoltán volt, a képes fajlista készítője pedig a debreceni Molnár Rudolf. A táborozók (gyermekek, fiatalok, közép- és idősebb korúak) ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a vidék népszerűsítéséhez. Az időjárási viszonyok kedveztek, 330-nál több gombafajt gyűjtöttek, azonosítottak a táborban, és ki is állították feliratozva ezek nagy részét. Olyan fajt is találtunk, mellyel eddig még nem találkoztunk táboraink helyszínén, s kb. húsz olyat is, melyek előfordulásáról Székelyföldön eddig nem tudtunk. 236 azonosított faj került elő a Persány-hegységből, 100 körül a Hargitából (főleg a Dél-Hargitán kutakodtunk ezúttal).

Gombás fánál. Fotó: Hlavathy Károly

Ezen ünnepi, jubileumi rendezvényünk alkalmával egyesületünk a névadónk családjától könyvcsomagot vehetett át Farkas Imola révén.

Eredményes, örömteli szakmai és baráti rendezvény részesei lehettünk. A záróünnepségen fellépett a néptáncos vargyasi általános iskolások Tőkés Zsolt által felkészített csoportja, persze népviseletben, sikerrel. A plakátunkon ott a támogatók logója, neve (Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, a medgyesi Herasib Kft., a Bertis Kft., a Kle-mel Kft., a Truffoir Kft., a Plazmontech Kft., a Dália Kft., a Julius Meinl, a Solfarm Kft., ELCO Rt., a Baumeister Kft., a Tortoma Könyvkiadó, a Corvin Kiadó, Vargyas Közbirtokossága és Önkormányzata), köszönjük az ő hozzájárulásukat is, ekképp például a szakmai munkát végzők költségeit fedezni tudtuk, kevesebbe került az étkezés, a szállás.

Zsigmond Győző, a László Kálmán Gombászegyesület elnöke