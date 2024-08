Továbbgyűrűzik a Pantelimon-ügy

Emanuel Ungureanu szerint az egészségügyi miniszter hivatali visszaéléssel és szolgálati hanyagsággal gyanúsítható a kórháznál áprilisban elrendelt ellenőrzésekkel kapcsolatosan. Az ellenzéki párt képviselője ugyanakkor a miniszter egyik személyes tanácsadója, Octavian Melintescu, illetve a szaktárca ellenőrző testületének volt vezetője, Sorin Luca ellen is feljelentést tett ez ügyben. Ungureanu az ügyészségen úgy nyilatkozott, hogy amint Rafilának tudomására jutott, hogy a kórház intenzív osztályán 48 óra alatt gyanús körülmények között meghalt 20 ember, a törvény értelmében azonnal el kellett volna rendelnie egy összetett ellenőrzést, és ezt egy olyan testületnek kellett volna elvégeznie, amelyben egy intenzív terápiás szakorvos mellett az Állami Egészségügyi Felügyelőség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a román gyógyszerügynökség (ANMDMR), valamint az orvosi kamara is képviselteti magát.

Lemondott az intenzív osztály vezetője

Személyes okokra hivatkozva tegnap lemondott tisztségéből a Szent Pantelimon Sürgősségi Klinikai Kórház intenzív terápiás osztályának vezetője, Florina Pompilian. A kórház szóvivője, Fiorela Mitoiu elmondta, az intenzív terápiás osztály vezetését a sokéves tapasztalattal rendelkező Cornelia Tîrîş aneszteziológus főorvos vette át, akinek célja a tevékenység szakszerű folytatása és a kórházi osztály iránti bizalom visszaállítása. Lemondása után Florina Pompilian aneszteziológus főorvosként folytatja tovább tevékenységét a kórházban – tette hozzá a szóvivő.

Két orvost vádolnak

A fővárosi kórház intenzív osztályának két orvosát, Mirela Păiușt és Maria Miront minősített emberölés vádjával augusztus 8-án vizsgálati fogságba helyezték. A vádhatóság szerint egy 54 éves beteg halálát idézték elő a noradrenalin-adag szándékos csökkentésével.

Az ügyben a kórház ápolási igazgatója, Camelia Stămătoiu feljelentése nyomán indult el a kivizsgálás, aki arról számolt be az ügyészeknek, hogy április 10-én felhívta az egyik asszisztensnő, és elmondta, hogy április 4-étől, csütörtöktől április 6-áig, szombatig mintegy 20 páciens halt meg az intenzív osztályon, miután a két ügyeletes orvos, Maria Miron és Mirela Păiuş csökkentette a noradrenalin-dózisukat vagy fiziológiás oldattal helyettesítette azt.

Maria Miron párja a napokban szintén a hatóságok látószögébe került, miután a múlt héten eszméletlenül találtak rá egy brassói közvécében. Nyugtatót adott be magának infúzión keresztül. Ő főállásban a bukaresti katonakórház intenzív osztályán dolgozik orvosként, de magánklinikákon is rendel. A fővárosi katonakórház még szombaton közölte, hogy az altatószert, amit beadott magának, nem tőlük szerezte be. A férfit még nem tudták kihallgatni, de állapota már javul, ezért várhatóan a hét folyamán beszélhetnek majd vele. Feltételezések szerint öngyilkosságot kísérelt meg.

Rafila: „nincs szó a lemondásomról”

Alexandru Rafila tegnap kora délután egyeztetett Marcel Ciolacu kormányfővel, majd a sajtó képviselőinek azt mondta, hogy nincs szó a lemondásáról, amikor ő távozni fog az egészségügyi minisztérium éléről, rendet hagy maga után, hogy az embereknek bizalmuk legyen a rendszerben.

A tárcavezető azt is mondta, hogy a miniszterelnökkel kiértékelték a Pantelimon-kórházban történt nagyon súlyos esetet és szükségesnek tartják az orvosi kamara és az igazságügyi orvostanszakértők közötti viták tompítását, hogy visszaadják az egészségügyi rendszerbe vetett bizalmat. Hangsúlyozta, hogy ő továbbította a kormányfőnek az összes iratot, amelyet az ellenőrző testület tavasszal készített, és bejelentette, hogy független szakértői vizsgálat elvégzését is kezdeményezik az ügyben.

Az egészségügyi minisztérium ellenőrző testülete április 12. és 16. között vizsgálódott a bukaresti Szent Pantelimon Kórháznál, de nem talált szabálytalanságokat, úgy ítélte meg, hogy az intenzív osztályon történt gyanús halálesetekkel kapcsolatos bejelentések „a vezetőség és a bejelentést tevő személyek közötti rossz kommunikációra vezethetők vissza”. Később az egészségügyi miniszter elismerte, hogy a testület ellenőrzése „nem a halottakra irányult”, hanem az adminisztratív eljárások betartását vizsgálta. Az orvosi kamara is elrendelt egy vizsgálatot az egészségügyi intézménynél, és arra a következtetésre jutott, hogy az április 4. és 7. között elhunyt betegek az érvényben levő protokoll szerinti ellátásban részesültek.