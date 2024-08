Az augusztus 31. és szeptember 1. között megrendezésre kerülő versenyen a résztvevőknek 24 óra áll rendelkezésre, hogy minél többször teljesítsék a Sepsiszentgyörgy és Sugásfürdő közötti távot. A verseny célja nemcsak a fizikai teljesítmény határai­nak feszegetése, hanem a kerékpározás és egy aktív, egészséges életmód népszerűsítése is. Újdonság idén, hogy a versenyre már 14 éves kortól lehet jelentkezni, amennyiben a csapattárs betöltötte a 18. életévét. Ezáltal a fiatalabb nemzedék is kipróbálhatja magát ebben a kihívást jelentő sportágban. A verseny kiemelkedő jellemzői: rugalmasság – mindenki megtalálhatja a saját tempóját és kihívását, akár 24 órát szeretne teljesíteni, akár csak néhány kört; gyönyörű táj – a versenyzők egy festői környezetben, Sugásfürdő környékén tekerhetnek; közösségi élmény – az esemény kiváló alkalom arra, hogy új barátokat szerezzenek és egy aktív közösség tagjai legyenek. A versenyre kétfős csapatokban lehet nevezni. A jelentkezési űrlap elérhető az esemény Face­book-oldalán.

Berci Bácsi Feszt

Augusztus 23–24-én Ikavárán, Felsőcsernátonban tartják a Berci Bácsi Fesztet Mi hogy értsünk egyet, ha nem iszunk egyet. Hm? mottóval. A pénteki program: 18 órától ünnepi megnyitó, 18.15-től Székely Vadászkürt Egyesület, 18.40-től Deák Anett népdalelőadása (I. rész), 19 órától Harmat Citerazenekar, 19.40-től Deák Anett népdalelőadása (II. rész), 20 órától Hangolódó – a Háromszék Táncegyüttes tagjainak előadása; szombaton 11 órától bejelentkezés a főzőversenyre, 12 órától a főzőverseny kezdete (regisztrációhoz kötött), 14 órától pálinkamustra (regisztrációhoz kötött), 15 órától a főzőverseny és a pálinkamustra eredményhirdetése, 15.30-tól Pakó András Férfidalkör, 16 órától fellép a csernátoni Szakajtó Gyerektánccsoport és az esztelneki Hamuvirág Néptáncegyüttes, 17 órától Jánó Kinga népdalénekes és tanítványai, 17.20-tól Méhész tanösvény mindenkinek – Bucsi Zsolt Tamás előadása, 18.20-tól fellép a kézdiszentkereszti Tisztás Néptáncegyüttes és a lécfalvi Leza Egyesület, 19.30-tól Jánó Kinga népdalelőadása, 19.50-től Perkő Néptáncegyüttes, 20.30-tól a Berci Bácsi dokumentumfilm bemutatása, 20.45-től a Berci Bácsi dokumetumfilm vetítése – III. rész: Mesternek áll a világ – premier, I. rész: Miből lesz a cserebogár, II. rész: Vízimalmok földjén. Regisztráció a főzőversenyre és a pálinkamustrára: 0742 589 643, lilaarany20@gmail.com.

Zene

ORGONAKONCERT. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban augusztus 25-én, vasárnap a 18 órakor kezdődő szentmisén és azt követően Vadász Attila orgonaművész játékát hallhatják.

A magyar fotográfia napja

Augusztus 25-én, vasárnap 11 és 19 óra között székelyföldi fotóklubok és független alkotók részvételével szabadtéri fotókiállítás formájában kerül sor a magyar fotográfia napja megünneplésére a sepsiszentgyörgyi Erzsébet park zenepavilonja (Pavilon Cafe) melletti sétányokon.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.10-től reggeli ima, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsora: 16.15-től Boonie Bears (románul beszélő), 16.30-tól Egy cica 10 élete (magyarul beszélő), 18.15-től Alien: Romulus (magyarul beszélő) és 20.30-tól román feliratos, 18.15-től Velünk véget ér (román feliratos) és 20.45-től magyarul beszélő.

Ignácz Rózsa Irodalmi Verseny

Az Ignácz Rózsa Erdélyi Magyar Egyesület, a Kovásznai Városi Művelődési Ház és a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola idén szeptember 27–29. között szervezi meg Kovásznán a hagyományos Ignácz Rózsa Napokat. Ennek részeként szeptember 28-án megrendezik az Ignácz Rózsa Irodalmi Versenyt, melyre Kovászna megye területéről várják a jelentkezőket. Az idei hívószó: Út. A versenyt a prózamondó és az alkotói műfajban is három korosztály számára hirdetik meg: V–VIII. osztályosok, IX–XII. osztályosok és felnőtt korosztály. A prózamondó versenyre meghosszabbított határidővel, szeptember 5-én éjfélig kell a benevezési szándékot elküldeni a választott szövegek megjelölésével együtt Sikó Nóra tanárnőnek

(sikonoraboglarka@gmail.com, 0756 366 287). A nevezési e-mailben meg kell jelölni: név, osztály, iskola, település, elérhetőség (e-mail,

telefonszám), és csatolni kell egy portréfotót is. Az alkotói versenyre a nevezést szeptember 5-én éjfélig kell beküldeni Czilli Aranka tanárnőhöz (czilliari82@gmail.com, 0724 563 157). Minden benevező két alkotással pályázhat; az irodalmi alkotások terjedelme legtöbb 5–5 oldal. Egyéb részletek a csomaegyesulet.org honlapon.

Megjelent

Megjelent a Gyopárka, jelzett túraútvonal a következő generációnak. Az ember eltévedhet idegen földön. Ha nincsenek kitaposott ösvények, ha nincsenek jelek, hogy előttünk jártak itt valakik, csak a rettenetes rengeteg ijesztget. A mi dolgunk ma kitaposni, jellel ellátni az ösvényeket, hívni a gyerekeket, hogy együtt ismerjünk meg többet e világból, hogy majd egyszer ők is kézen fogva utódaikat biztos léptekkel haladjanak a kitaposott úton. Hagyaték ez, akár nagymama abrosza, nagytata kaszafenő köve, ami eszünkbe juttatja, honnan jövünk és mi a dolgunk a világban. Amikor a Gyopárka, az Erdélyi Gyopár gyermekmelléklete vágyként megfogant az ekések fejében, valami hasonlóra gondolhattak. Szép egyszavas kifejezéssel utánpótlás-nevelésnek nevezték, a többit, amit a szándék rejtett, hozzágondolták. Nyolc kiadvány jelent már meg, több ezer gyerekhez jutott el a Gyopárka, és íme, már a legfrissebb is gyermekkézbe került. A hűséges olvasó újra találkozhat hasábjain Szöszkével, aki ezúttal az elsősegélynyújtással ismerkedik, miközben a pazar illusztrációkat nézegeti, és rászánja magát meggyleveskészítésre. A recept is adott hozzá, mint ahogy a többi nyári gyümölcsitalhoz, melyet a Caritas munkatársa osztott meg. Milyen lehet az Isten széke? Milyen szabály szerint kell egybeírni a hét létrát? Kik lettek az élővilág aranyérmesei 2024-ben? Kik tartoznak a közepesek világához? Hogyan múlhat el a pókoktól való félelem? Mi is az a pisztrángkaland? Aki erre kíváncsi, ráadásul szeretne jobbnál jobb feladatokat megoldani és vicceken jókat nevetni, annak ajánljuk a Gyopárka legfrissebb számát. És tudják? A kiadvány, mely járt utat, jóra vezető ösvényt jelöl ki, gyermekeknek szól… korhatár nélkül. Megrendelhető az EKE-tagoknál.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 23-as Farmacom gyógyszertár (0267 317 318) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) patika a szolgálatos. Honlap: colegfarmcovasna.ro/hu.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön ma 8–18 óráig a Puskás Tivadar, a Nagy György utcában, az Olt utcai 3-as tömbház A, B, C, D lépcsőházában, a 2-es tömbház A, B, C, D lépcsőházában, az 1-es tömbház A, B lépcsőházában, a Grigore Bălan tábornok úti 30-as tömbház A, B, C lépcsőházában, a 31-es tömbház A, B, C lépcsőházában, valamint a 32-es tömbház A, B lépcsőházában nem lesz ivóvíz. Kézdivásárhelyen ma 9–16 óráig az 1918. december 1. utcában szünetel a szolgáltatás.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket ma 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Hidvégen és Nyáraspatakon. Honlap: tega.ro.