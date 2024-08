Nincs baj az élelmiszer-ellátással

Florin Barbu egy szakkonferencián elmondta, a szárazság ellenére az idei búzatermés csaknem 1,7 millió tonnával meghaladta a tavalyit, és bízik benne, hogy a kukoricatermés is nagyon jó lesz. A tárcavezető szerint a termésmennyiség fedezni fogja a belföldi szükségleteket, és exportra is jut majd. A miniszter beszélt arról is, hogy a klímaváltozás hatásai és az országot sújtó aszály mintegy kétmillió hektárnyi termőterületen okozott károkat. Hozzátette, a kormány és a minisztérium a gazdák mellett áll, akiknek sürgősen anyagi támogatásra van szükségük az őszi vetésekhez.