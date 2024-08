Körlevelet intézett a háromszéki önkormányzatokhoz, illetve a megyei tanácshoz és a kormánybiztosi hivatalhoz a gidófalvi Justice for Animals Egyesület, melyben a kóbor állatok, nevezetesen a kutyák túlszaporodása okozta problémára, az érvényes jogszabályokra, a helyi hatóságok kötelezettségeire, lehetséges megoldásokra hívta fel a figyelmet. A szervezetet vezető Igyártó Nándor – aki a mögé felsorakozott civilekkel több éve küzd a begyűjtött kóbor állatok gyógyításáért, elhelyezésükért – azt szeretné elérni, hogy a helyi hatóságok – hasonlóan a civil szervezetekhez – lépjenek az ügyben, tegyenek eleget a törvények által megszabott kötelezettségeiknek.

Fotók: Facebook / Justice for Animals

Igyártó Nándor lapunk érdeklődésére elmondta, a június 19-i keltezésű, jogász segítségével összeállított felszólításra mindeddig nem kapott választ az önkormányzatoktól, mindössze a megyei tanácstól keresték meg, szeptember elejére hívták egyeztetésre. Levelükben minden olyan jogszabályt felsoroltak, amely a gazdátlan ebek kapcsán szóba jöhet, és rámutattak: a kontrollálatlanul szaporodó kutyák helyzete hosszú távon nem megoldható hatósági ráfordítás nélkül. Megjegyezte, a településeken lévő gazdátlan ebek a törvény szerint az önkormányzatokhoz tartoznak, rájuk hárul a felelősség, ha problémát okoznak, így a helyzet orvoslása is a hatáskörükbe tartozik.

Emellett az önkormányzatoknak saját menhellyel is rendelkezniük kellene, azok hiányában viszont szerződést kell kötniük hasonló létesítményekkel. Igyártó Nándor szerint ezen a téren is hiányosságok tapasztalhatók a megyében. Hasonlóan fontosnak tartják, hogy minden településen évente felmérjék a kutyák számát, kövessék, gazdáik gondoskodnak-e arról, hogy beoltsák, csippel lássák el, illetve ivartalanítsák kedvenceiket. Utóbbi a törzskönyvezett fajtiszta kutyákra nem vonatkozik – jegyezte meg.

Az állatmentő pozitív példaként említette Sepsiszentgyörgyöt: sokat kommunikálnak az önkormányzattal, jó az együttműködés, az illetékesek törekszenek arra, hogy kordában tartsák a gazdátlan ebek számát, keresik a megoldást, nehezíti viszont a helyzetet, hogy a környező falvakból nagyon sok kóbor kutya kerül be a városba. „Ha bárki ránéz az egyesületünk oldalára, szembesülhet a ténnyel, hogy mennyire drasztikus, brutális esetekkel találkozunk naponta. Az egész megyét érintő problémáról van szó, amely meghaladja néhány civil, egyetlen szervezet lehetőségeit” – fogalmazott Igyártó Nándor.

Példaként említette, nemrég az egyik temető szomszédságában bukkantak egy bokor alá bedobott, bezacskózott kiskutyára, amelynek testét férgek borították – nem sikerült megmenteni. Hat évi tevékenységük alatt számtalan hasonló esettel találkoztak, több ilyen bejelentés fut be hozzájuk naponta, és egy ideje már nemcsak a városból, de Háromszék minden térségéből, sőt, a szomszédos megyékből is a gidófalvi egyesülethez fordulnak az emberek segítségért. Lehetőségeikhez mérten próbálnak segíteni, de tény, hogy egyre kevesebb a szabad ideiglenes befogadó, egyre lankad az örökbefogadási hajlam, szűkösek az anyagiak.

Igyártó Nándor felhívta a figyelmet: bár a megye több pontján már három éve üzemel az ingyenes ivartalanítás, nem látszik az eredménye, ami azt jelenti, erőteljesebb fellépésre van szükség. Álláspontja szerint a folyamatos begyűjtés-altatás nem megoldás, az ivartalanítás a legfontosabb teendő a túlszaporodott gazdátlan ebpopuláció szabályozásához. Ez a módszer vezetett eredményhez a nyugati országokban is, így a maguk során azt szorgalmazzák, hogy az önkormányzatok vállalják fel ezt a feladatot, különítsenek el anyagiakat a beavatkozások finanszírozására, hiszen erre a törvény is lehetőséget ad. „Itt az ideje, hogy komolyan vegyük a felelőtlen állattartást, hogy egységesen fellépjünk a fejlődés érdekében” – összegzett a Justice for Animals Egyesület vezetője.