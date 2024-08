Völgyi Péter szövetségi kapitány csapata hétfőn szoros mérkőzésen kétpontos vereséget szenvedett Szenegál együttesétől (63–61). A magyar alakulat a csoportkört ma 15 órától Brazília ellen zárja. A kvartettből az első kettő jut az egyenes kieséses szakaszba, az előselejtező győztese kerül a vb-selejtező mezőnyébe, amelyre 2026 márciusában kerül sor.

Az első kosarat a rivális szerezte a találkozón, ezt követően viszont remek sorozatot produkált a magyar válogatott, amely az első negyed végére kilenc, a nagyszünetre 27 pontosra növelte előnyét. A győztes fél kiléte a folytatásban sem volt kérdés, csupán a különbség, a magyar együttes végül fölényes, 37 pontos diadalt aratott.

Völgyi Péter szövetségi kapitány a mérkőzés után elmondta, a brazilokat legyőző Fülöp-szigetek rendkívül kellemetlen ellenfélnek ígérkezett, de sikerült alaposan felkészülni belőlük, az együttes pedig támadásban is nagyon okosan játszott és védekezésben is betartotta és jól végrehajtotta a taktikai feladatokat, ennek köszönhető a nagyarányú győzelem. „A mai győzelemből lehet építkezni, bizonyítottuk saját magunknak, hogy ha fegyelmezettek vagyunk, akkor nagyon jó csapatokat is le tudunk győzni” – mondta.

Török Ágnes szerint a hétfői vereség után nagyon fontos volt, hogy győztesen hagyják el a pályát. „Sokat készültünk a Fülöp-szigetekre, a siker kulcsa az volt, hogy teljes mértékben tartottuk magunkat az eltervezettekhez, valamint hogy nagy energiákat mozgósítottunk védekezésben. Büszke vagyok a csapatra, hogy a vereség után ilyen szépen tudtuk hozni a második meccset” – fogalmazott.