Egyesek akkor kapcsolódtak be a kovásznai Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete tevékenységeibe és vesznek részt a közös táborokban, amikor legkisebb gyermekük még anyatejjel táplálkozott, a legnagyobb mára valamelyik erdélyi egyetem padjait koptatja.

A négygyermekes Hegyeli Klára már el sem tudja képzelni életüket a Tündérvár nélkül, amikor idejük engedi, év közben is részt vesznek a szervezet tevékenységein, baráti közösségük java tagja az egyesületnek. Jókora csomag levendulával érkezett a táborba, hogy legyen amivel megtölteni az itt készülő zsákocskákat, bár tegnap azzal is próbálkoztak, hogy gyógynövényeket gyűjtsenek e célra, a szárazság miatt ellenben szinte üres kézzel tértek haza. Hogy mégsem volt teljesen haszontalan a délelőtti túra, láttuk az eredményét: néhány száraz virágból az anyukák díszeket készítettek. Egy másik Hegyeli család szerint a nagycsaládos rendezvények varázsa, hogy a gyermekek a gyermekekkel, a szülők hasonló szülőkkel társaloghatnak ugyanabban az időben és térben, mégis szabadon. Ezt Hegyeli Attila mondta lapunknak, aki feleségével és három gyermekével érkezett a táborba, és azt tapasztalják, gyermekeiket egyáltalán nem feszélyezi, hogy ők is ott vannak.

Mocanu Antalék kimondottan a gyermekekért járnak hét éve a Tündérvár közösségébe, szerintük itt gyermekeik sokat tanulnak egymástól, a szabad mozgás lehetőséget teremt számukra a nyitottságra, és a kapcsolatteremtés is könnyebben megy, mert a Tündérvárnál folyamatosan bővül, változik a társaság.

Fotó: Hegyeli Attila

A visszatérők között találkoztunk Komáromi Gyopárral, aki szülők nélkül, két testvérével érkezett az idei táborba, annyira jól érzi magát ebben a közösségben, hogy semmiképpen ki nem hagyná a nyári tábort. Ottjártunkkor Fülöp Zsolnával kettesben készítették a fák közé szerelhető pihenősarkot, mindketten igen otthonosan mozogtak, Zsolna esetében nem is csoda, hisz szülei az alapítói a Tündérvár-egyesületnek.

A tábor lényege a nemzedékek közötti tudásátadás, más nagycsaládok életének, szokásainak megismerése, a nagycsaládok értékeinek felmutatása a fiatalok számára – hangsúlyozta lapunk érdeklődésére Fülöp Csaba. A Tündérvár-egyesület elnöke szerint ezáltal is tehetnek annak a szemléletnek a megváltoztatásáért, hogy sok fiatal inkább kutyát tart, mint gyermeket nevel. A hagyományos család megtartja az embert és a nemzetet – mondotta.

A táborban önismereti beszélgetéseket tartanak külön a kisebb és nagyobb kamaszokkal, a szülők nevelési témák köré szervezett műhelymunkán vesznek részt, hímzés, horgolás, barkácsolás, társasjáték szerepel még a programban és sok szabadidő az együttlétre. Pénteken a fesztivál-előkészületeké a főszerep, mert azt szeretnék, ha a szombati fesztiválról mindenki élményekkel gazdagodva térne haza.