Szentkirályi falunapok: értéket felmutatni

A már hagyományosnak számító búcsút, majd ünnepi koszorúzást, ökumenikus istentiszteletet, fotókiállítást, népzenei koncertet, illetve kerti mulatságot és bált is kínáló falunap Sándor Csaba, a szervező Kőhíd Egyesület képviselője, valamint Benkő Árpád Jenő, Illyefalva polgármestere szerint pár évnyi lankadás után éledt újjá. Közösségi összefogással sikerült a jubileumi kiadásra az államalapító szent király emlékéhez is méltó rendezvényt szervezni, a minőségre összpontosítva. Nemcsak a mulatság a lényeg, hanem főként Szent István emléke előtti főhajtás a rendezvény célja, kiemelt szerepet kap a helyi értékek felmutatása, hangsúlyozták.

A búcsú során megkoszorúzták Szent István szentkirályi szobrát, a huszár díszőrséget a gidófalvi Szilaj Hagyományőrző Egyesület tagjai biztosították, míg a helyi értékek felmutatását Kolumbán Huba fotókiállítása, valamint az István Ildikó és Mihály Pál vezette népdalcsoport fellépése jelentette. Sándor Csaba és Benkő Árpád emlékeztetett: Sepsiszentkirály kivételes helyzetben van az egy főre eső művészeket illetően, nagyon sokan választották otthonként a települést. Kiemelték továbbá a közösség megújulásának szükségességét is, ugyanakkor a Szent István-naphoz igazodva a hagyományos értékek megőrzésére is felhívták a figyelmet. „Egy olyan korban élünk, amikor Nyugat-Európában a kereszténység a végnapjait éli, nem kellene ebben is követni őket Kelet-Európában, számunkra továbbra is a nemzet, család, Istenbe vetett hit kell legyenek a fő iránymutatók” – fogalmazott Benkő Árpád.

István Ildikó és az általa életre hívott népdalcsoport

Elmondta továbbá, hogy a már szintén hagyományosnak számító, a település ünnepéhez is szorosan kötődő Szent István-napi őrtűzgyújtás üzenete is ez volt. Idén a helyszín megváltozott, nem Illyefalván, hanem Sepsiszentkirályban lobbantak fel a lángok, az unitárius templom szomszédságában. Azért esett Sepsiszentkirályra a választás, mert Háromszéken ez az egyetlen település, amely nevében őrzi államalapítónk emlékét. Székelyföld autonómiájának napján, októberben viszont már a községközpontban, Illyefalván gyújtanak őrtüzet. Az eseményen, melynek ünnepélyességét fáklyás lovasok emelték, idén meglepően sokan, háromszázan vettek részt az egész községből, illetve más településekről.