Jogosan érezhetjük úgy, hogy Sepsiszentgyörgyön nem lehet unatkozni. A fiatalok dráma- és cserkésztábort, bált, irodalmi fesztivált szerveznek; egy-egy sporteseményen megmozdul a város apraja-nagyja; szakemberek segítenek az egészséges életmód kialakításában, és táborokban vehetnek részt a nagycsaládosok és a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők is. A kultúrakedvelők koncertek, kézműves-foglalkozások, zenés, lovas táborok, hagyományőrző programok széles kínálatából választhatnak.

Kulturális, sport-, ifjúsági, valamint testi és lelki egészségmegőrző programok megvalósítására pályázhattak a sepsiszentgyörgyi székhellyel rendelkező egyesületek, alapítványok, a pályázati felhívásokat az év elején írta ki Sepsiszentgyörgy Önkormányzata. Egy egyesület legtöbb három igénylést nyújthatott be, a nyertes projekteket év végéig kell lebonyolítani. A 189 megnyert pályázatból több is megvalósult már, de színes programkínálatot ígérnek az őszi hónapok is.

Balázs Fecó emlékkoncert a Vártemplomban. Fotó: Vargyasi Levente

Kulturális pályázatok: hagyományőrzés és a kortárs kultúra népszerűsítése

A kulturális pályázatok a legnépszerűbbek, a legtöbb pályázati iratcsomó erre a kiírásra érkezett. Idén 96 leadott pályázatból 68 részesül összesen 450 ezer lej értékű támogatásban, ezzel is bizonyítva, hogy Sepsiszentgyörgyön van igény a kultúrára.

Számos egyesület és alapítvány összpontosít a hagyományőrzésre, a népművészeti és folklórprogramok szervezésére. Ugyanakkor igen népszerűek a zenés programok, koncertek, táborok, vetélkedők, képzések és konferenciák is.

A református vártemplom szervezésé­ben az Öt nyáresti koncert már hagyományosnak számító, évente visszaköszönő és igen sikeres programsorozat. Az idei, negyedik évadban eddig klasszikus zene és Balázs Fecó dalai töltötték meg élettel a vártemplom udvarát. Augusztusban és szeptemberben lesznek még koncertek, operát és egyházi énekeket hallgathat majd a közönség.

A ComOn Sepsi ifjúsági részvételi költségvetési program vagy a Design Hét is egyike azoknak a hagyományteremtő szándékkal megszervezett, helyi igényekre választ adó kezdeményezéseknek, amelyeket a meghirdetett kulturális pályázaton keresztül támogat az önkormányzat.

Sepsi Inst Run futóverseny. Fotó: Kristó-Gothárd Hunor

Sportpályázatok: mozgásban kicsik és nagyok, amatőrök és profik egyaránt

A sepsiszentgyörgyi sportegyesületek főként a közösségépítő rendezvények által járulnak hozzá a helyi sportélet fellendítéséhez és a mozgás népszerűsítéséhez. A versenyek mellett kupamérkőzéseket, edzőtáborokat, különböző fejlesztő tevékenységeket szerveznek, hazai és nemzetközi megmérettetéseken vesznek részt és viszik városunk hírnevét. Az önkormányzat 41 program megvalósítását támogatja az idén 400 ezer lejjel.

Idén nyáron a futóversenyek mozgatták meg nemcsak a profi versenyzőket, hanem az amatőr futókat is. A Futottál ma? csoport kezdeményezésére a Sepsi Inst Run futóversenyen városunk legszebb közintézményeit ismerhette meg verseny közben 160 futó. Az első alkalommal megrendezett sportesemény résztvevőinek az volt a feladata, hogy 5 vagy 10 kilométeres távot teljesítve átfussanak a város belvárosán, érintve az ikonikus épületeket. Ugyanakkor megszervezték a már jól ismert Gáll Lajos Futónapot, amelynek az ősz során lesz még folytatása.

Építsük együtt a közösségünket!

Az önkormányzat pályázatainak célja, hogy a városvezetés a helyi egyesületekkel karöltve építse a helyi közösséget, megteremtve a lehetőséget, hogy azok megvalósítsák elképzeléseiket és örömmel lakják be a város tereit, hiszen ezek a kezdeményezések valós igények mentén fogalmazódnak meg. Azt szolgálják, hogy Sepsiszentgyörgy egyre jobb hely legyen.

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata arra buzdítja az egyesületeket, hogy a jövőben is éljenek a pályázati lehetőségekkel, a www.sepsi.ro weboldalon és az intézmény Face­book-oldalán időben értesülhetnek a jövő év elején meghirdetésre kerülő pályázati kiírásokról.

Az Önkormányzati Szemle Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának fizetett tájékoztatási rovata.)