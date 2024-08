Elnökjelöltek

Büszke és boldog vagyok, mert nekünk Romániában több elnökjelöltünk van, nem csak kettő, mint az amerikaiaknak. Legutóbb a szociáldemokrata miniszterelnök, Marcel Ciolacu jelentette be, hogy indul, és vannak még néhányan, akik elnökök szeretnének lenni.

Az Egyesült Államok hozzánk képest jelölt szempontból egy szegény ország. Azért, hogy két elnökjelöltjük legyen, a jelenlegi elnök, Joe Biden vissza kellett lépjen Kamala Harris javára. Most, hogy ezt megtette, mindazok a demokrata párttársai, akik szenilisnek tartották és követelték lelépését, dicshimnuszokat zengnek róla. Hétfőn a Chicagóban megnyitott elnökjelölő konvención percekig tapsolták Joe-t. Szerinte karrierjének legjobb döntése volt, hogy annak idején Kamala Harrist választotta alelnöknek. Nem is olyan biztos, hogy így van, mert ha egy gyengébb vagy rosszabb alelnököt vesz maga mellé, akkor most lehet, hogy nem lett volna, akit saját maga helyett ajánljon, maradhatott volna továbbra is elnökjelölt, és az amerikaiak őt választják meg, ha nem akarják, hogy Donald Trump nyerjen. Biden kijelentette, hogy nincs benne neheztelés visszalépése miatt. Még jó, hogy nem mondta: egyenesen örvend, mert visszaléphet.

Nálunk Marcel Ciolacu csak most jelentette be indulását az elnökválasztáson, pedig már régóta vártuk. Korábban mint a két kormánypárt (PSD és PNL) egyetlen jelöltjét emlegették, de aztán összement a tej a koalícióban, és a liberális pártvezér, Nicolae Ciucă is bejelentette indulását.

Marcel Ciolacu különben mielőtt megüzente volna elhatározását, Nagyboldogasszony napján a Neamț megyei Văratec kolostorába ment, és lehetséges, hogy ott kapta az isteni sugallatot vagy jóváhagyást indulására. A hívekkel együtt imádkozott az összes románok békéjéért és jólétéért. Úgy látszik, itt már csak az ima segít.

Különben azt hánytorgatják fel, hogy tulajdonképpen nem is tetszik neki az elnöki funkció, nem is elnöknek való, mert nem ismer idegen nyelveket, nem ért a kül- és a védelmi politikához, nincsenek összeköttetései más országok vezetőivel. De ez nem egészen így van, mert a liberálisok Szatmár megyei elnöke, Adrian Cosma máris megmondta, hogy Ciolacu Orbán Viktor barátja, aki jó viszonyt ápol Putyinnal, tehát Ciolacu is Putyin-barát. És ezzel bizony jól lehet kampányolni ellene! Sajnos, elnökként az államkasszához nem lesz hozzáférése (mint a miniszterelnöknek), és így nem tud pénzt osztogatni klientúrájának.

Több mint bizonyos, hogy kétfordulós elnökválasztásunk lesz, mert egyből nem tudja senki megszerezni a szavazatok fele plusz egyet. Most azt találgatják, melyik két jelölt jut a második fordulóba, és ki üt ki (K.O.) kit. Ha Ciolacu nem nyer, akkor –azt mondják – mindent elveszít, és mehet sós perecet árulni szülővárosába, Buzăuba.

Azt is rebesgetik, hogy Nicolae Ciucănak sincs nagy esélye egy esetleges második fordulóból győzelmesen kifordulni, mert nem közlékeny politikus, nem tud úgy ígérgetni (amihez szokva vagyunk), mint egy igazi politikus, de esetleg liberális pártja és a többi jobboldali szavazó segítségével győzhetne.

Ha meg a második fordulóba Mircea Geoană jut, neki aztán van ám tapasztalata a külpolitikában, diplomáciában, nyelvismerete, rengeteg államfővel povedált mint NATO-főtitkárhelyettes.

Nekünk, magyaroknak is lesz elnökjelöltünk, akit szeptember 6-án nevez meg az RMDSZ, és ki tudja, mi történik? Azt mondták volt, hogy akkor lesz Romániának magyar elnöke, amikor Amerikának színes bőrű. És lám, ott megtörtént a csoda, mikor Barack Obamát megválasztották. Aztán, ha mégsem nyerne az RMDSZ jelöltje, akkor igencsak megkérjük az árát attól, akire szavazatainkat adjuk, hogy szokás szerint rendesen csalódhassunk az illetőben. Kelemen Hunor azt jósolja, hogy a második fordulóba a Mentsétek meg Romániát Szövetség elnökjelöltje, Elena Lasconi kerül, úgyhogy már ideje lenne neki is udvarolni.

De ki tudja, mi történik, mert George Simion is indul, és ha a többi párt nem tud elég jó nacionalista-soviniszta szöveggel előállni, amivel az igazi hazafiakat elhalásszák előle, akár még ő is bejuthat a második fordulóba. És ott van még Șoșoacă asszonyság is, a cirkuszkedvelők kedvence... És még ki tudja, hányan lesznek elnökjelöltek!

Marcel Ciolacu (középen) Nagyboldogasszony napján a Neamț megyei Văratec kolostorában. Fotó: Facebook / Marcel Ciolacu