Szabadtéri tárlattal ünneplik a magyar fotográfiát

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége által kezdeményezett ünnepség kapcsán Toró Attila lapunknak elmondta, Sepsiszentgyörgyön augusztus utolsó vasárnapjára időzítették a kiállítást, a világot sújtó járvány idején egy alkalommal virtuális térbe költözött a fotós seregszemle. Meghívót küldött a székelyföldi fotóklubok elnökeinek, és igyekezett fiatal, független alkotókat, pályakezdőket is megszólítani, tudtukra adni a bemutatkozás lehetőségét.

Évről évre csatlakoznak a kiállítókhoz a Sepsiszentgyörgyről elszármazott, az esemény időpontjában itt tartózkodó fotográfusok is, idén például a Németországban élő Bortnyik György és Barabás Zsuzsanna, az Ausztráliában élő Kovács József munkáit is megtekinthetik az érdeklődők a park fái között kifeszített zsinórokon – vázolta. Úgy véli, a rendezvény hozadéka, hogy ilyenkor összegyűl a fotós társadalom, így a találkozáson túl alkalom adódik kapcsolatokat építeni, ismerkedni. A szabadtéri helyszín kapcsán megjegyezte: ily módon azon városlakók is részesülnek egy tárlat jelentette élményben, akik egyébként nem járnak kiállítótermekbe.

Toró Attila elmondta, a szabadtéri tárlatokon a fényképezés iránt érdeklődő fiatalok is megkeresik, tavaly például 13–14 éves ifjak kérezkedtek be munkáikkal, s éppen ebből adódik a rendezvény spontán jellege is: mindig a helyszínen derül ki, kik lesznek az adott évben az alkotásaikat szemlére bocsátók. Évente általában 30–35 fényképész mintegy 300 munkáját lehet megtekinteni az Erzsébet park sétányain, vasárnap 12 és 20 óra között lesz erre lehetőség. Toró Attila ugyanakkor egy másik, hasonló rendezvényre is felhívta a figyelmet: a Mohos Fotóklub éves tárlata szintén vasárnap, 11 órakor nyílik az Erzsébet parkban.