A tavaszi elképzelésektől eltérően mégsem épül meg idén az a Bodoki-hegységben, közel 1200 méter magasságon tervezett, kilátóval ellátott hegyi menedék, melyet Kovászna Megye Tanácsa az alárendeltségébe tartozó megyei hegyimentő-szolgálattal együttműködve szándékszik létrehozni. Az önkormányzat alelnöke, Jakab István Barna szerint csak ebben a hónapban nyújtják be az uniós finanszírozás elnyerését célzó pályázatot, ugyanis továbbra is az a cél, hogy lehetőleg ilyen támogatásból valósuljon meg a nagyjából egymillió lejbe kerülő létesítmény. Az alelnök szerint, amennyiben a pályázat nem lesz sikeres, saját forrásból a jövő évben biztos megépítik azt.

Amint arról legutóbb áprilisban beszámoltunk, a többfunkciós, futurisztikus, négyszintes létesítmény megépítésének majd minden előfeltételét megteremtette a megyei önkormányzat. Kiállították az építési engedélyt, a műszaki terv a véglegesítés előtt állt, illetve még tavaly júliusban megállapodtak a felülépítési engedélyről a kilátónak helyet adó, háromezer négyzetméteres terület tulajdonosával, Málnás községgel, októberben pedig a megyei testület elfogadta a megvalósíthatósági tanulmányt. Idén áprilisban arról volt szó, hogy rövid időn belül benyújtják a pályázatot, és elviekben az elbírálás sem vesz fel sok időt. Jakab István Barna alelnök akkor nem tartotta lehetetlennek, hogy mindez rövid idő alatt megtörténjen. Akkor azt is elmondta, hogy legtöbb egy hónapon belül benyújthatják a pályázatot. Az alelnök továbbá kérdésünkre elismerte, amennyiben a pályázat nyertesként kerül ki, akkor is hátravan még a kivitelező kiválasztásáért kiírandó közbeszerzés, de mindezek ellenére nem tekintette elrugaszkodott elképzelésnek, hogy a kilátó még idén elkészüljön.

Lapunk megkeresésére az alelnök elmondta: a pályázattal nem késtek el, egy minél részletesebb iratcsomót akartak összeállítani, hogy nagyobb esélyük legyen a támogatási kérés elbírálásánál. A leadási határidő e hónap vége, ezt biztosan tartani tudják. A kivitelezés halasztása mellett döntöttek, mert első körben mindenképpen meg akarták ragadni az esélyt uniós finanszírozás megszerzésére. Jakab István Barna hozzátette, hogy a pályázat sorsától függetlenül már eldőlt: jövőre így is, úgy is megépítik a kilátót, ha szükséges, akár saját forrásokból is. Az eredeti elképzelés is úgy szólt, hogy amennyiben nem sikerül külső finanszírozást szerezni, akkor is elkészül a kilátó.

A létesítményt országos szinten is egyedinek ígérik. A tervek szerint a fémszerkezetű faépítmény földszintje menedékhelyként szolgál, harmadik szintje panorámakabin lesz, amelyben igény szerint az éjszakát is el lehet tölteni, a legfelső a kilátó, ahonnan Erdővidék kivételével teljes Háromszék, sőt, még a Barcaság egy része is belátható. A beruházás becsült költsége egymillió lej, ez az összeg a közbeszerzés során még csökkenhet.

Mint ismert, a megyei önkormányzat alárendeltségében működő hegyimentő-szolgálat az elmúlt időszakban már több menedéket is létrehozott: a Lakócán, a Baróti-hegységben, a Hármashatárnál, Bálványosfürdő közelében a Cecele aljában, illetve a Bodoki-havasokban.