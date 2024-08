Még soványabb esztendők kapujában

Nem számít titoknak, hogy Románia már most becsületesen el van adósodva, és az ország hitelképessége is nagyjából a béka ülepe alatt húzódik (értendő ezalatt, hogy még az Európai Unión kívüli balkáni országoknál is előnytelenebb feltételek mellett kap csak kölcsönt), az uniós pénzek (kiváltképp az újjáépítési alap) felhasználása terén is siralmas a helyzet. Mindehhez hozzájön, hogy minden próbálkozás ellenére a költségvetési jövedelmek behajtása továbbra is halvány. Egy, a napokban nyilvánosságra került adat szerint 175 milliárd lej adóhátralékot kellene valahogy begyűjteni. Továbbá az is eléggé közismert, hogy az ország ügyes-bajos dolgait intézők kimondottan jól értenek a közpénz felelőtlen szétszórásához, mások mellett a hosszú évek óta pénznyelőkként működő, hatalmas veszteségeket felhalmozó állami vállalatok támogatásában (vasút, légitársaság). És akkor még az egyéni és pártklientúrákat szolgáló osztogatásokról nem is beszéltünk.

A felsoroltakat figyelembe véve már csodálkozni sem érdemes, hogy a költségvetési hiány csak egyre kövéredik, és köszönőviszonyban sincs a kormányzat által ígértekkel; a fejlesztést célzó országos programok is egyre inkább akadoznak, ami pedig a bevételek növelését illeti, a „nagyok” sem igazán tudják, hogyan is lehetne javítani a helyzeten, továbbra is csak igen ködös és távoli reformokról hadoválnak. Ugyanez igaz az említett pénznyelőkre is, amelyek kapcsán minden egyes (természetesen az államkasszából kiállított) pénzügyi mentőöv jóváhagyásánál elhangzik, hogy ideje őket gatyába rázni, különben jön a haddelhadd. Ami végül valamiért mindig elmarad.

Választási évben természetesen nem egészséges kellemetlen kérdésekről, bajokról, hiányosságokról beszélni, illetve ami még ennél is fontosabb, népszerűtlen döntéseket hozni. Ködösíteni, bagatellizálni, finomítani, elhallgatni, elodázni, botorságokat igazságként beállítani annál inkább. E téren pedig jól teljesít a kormány­oldal. A szakértői vészjelzések ugyanakkor már most arról szólnak, hogy az idei, sokak számára eleve nehéz év valójában kegyelmi idő. A már most igencsak rongyos állami büdzsét ugyanis – a napsugaras, derűlátó politikusi nyilatkozatok ellenére – nagy eséllyel csak újabb adóemelésekkel lehet majd valamelyest szalonképessé tenni az elkövetkező években. A jóslatok pedig egyáltalán nem biztatóak, áfaemelésről, többkulcsos adózásról egyaránt szól a fáma. Hogy ezek mértéke mekkora lesz, illetve mikor vetik be, azt nyilván nem tudni, de arra már nyugodtan felkészülhetünk, hogy a téli választásokat követően sovány évek következnek. És amint az lenni szokott, ismét csak mi fizetjük meg az árát, míg a felelősök köszönik szépen, gond nélkül átvészelik a maguk okozta káoszt.

Fotó: Pixabay.com