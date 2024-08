A fülbevaló évezredek óta a divat része, de szépsége mellett jótékony hatása is lehet /X/

A fül tehát érzékenyen reagál a vele érintkezésbe lépő anyagokra és különféle hatásokra. A fülbevaló hordása évezredek óta a divat része, kultúránként viszont eltérő lehet. Ebben a cikkben most az arany fülbevalók hatásairól lesz szó, illetve a cirkóniáról, ami egy magas minőségű, de kedvezőbb árfekvésű opció, mint a gyémánt.

Az arany fülbevaló nemcsak csinos, hanem egészséges viselet is?

Az arany antiallergén, így nem jelent a szervezet számára megterhelést, ami azt jelenti, hogy ha valakinek a füle érzékenyen reagál más nemesfémekre vagy a bizsura, az arany fülbevaló esetén ez a probléma nem áll fenn.

Az arany fülbevalótól nem szoktak kipirosodni és begyulladni a fülek, hiszen ez egy természetes anyag. Viselése tehát az emberi szervezet számára nem jelent megterhelést, sőt, akár még jótékony hatása is lehet.

Mit kell tudni a cirkóniáról?

A gyémánthoz nagyon hasonló kő a cirkónia, ami szintén nagy népszerűségnek örvend. Ez az anyag ugyanúgy laboratóriumi körülmények között készül, mint a szintetikus gyémántok. Hogyan is néz ki ez?

Magas hőfokon megolvasztják a por állagú cirkóniumot és cirkónium-dioxidot, ebből lesz a tökéletes cirkóniakristály, ami belekerül a fülbevaló foglalatába. Nagyon csillogó és tartós, a gyémánt utánzataként is szokták emlegetni. Nem véletlenül, hiszen vannak közös tulajdonságaik, mint például az, hogy mindkettő nagyon szilárd és ellenálló.

Bár a cirkónia kemény kő, de ha nem vigyázunk rá, meg is karcolódhat, fénye idővel elhalványulhat. Érdemes gyakran tisztítani, illetve időnként elvinni ékszerészhez is, aki polírozással rendbe teszi. Mivel mesterségesen készül, ezért a színválaszték is kimeríthetetlen. Gyakorlatilag bármilyen árnyalat előállítható, bár a színtelen változat a legkelendőbb.

Az ékszer értékét nem pusztán pénzben mérjük

A cirkóniával rakott fülbevaló ára kisebb, mint a gyémánté, ez az egyik legkedvezőbb tulajdonsága. Azonban azt ne feledjük, hogy az ékszer értékét nemcsak a pénzben mérhető számok határozzák meg.

