Jeges kávé – igazi felüdülés kánikulában /X/

A KávéVerzum Cold Brew készítő palackjai ebben komoly segítséget jelentenek, de azért ebben az írásban igyekszünk elárulni néhány titkot, amikkel igazán hűsítő, energizáló frappucinót, illetve jeges lattét készíthet otthon, házilag, vagyis nem kell minden finom italért vagyonokat fizetnie a sarki kávézóban. Ha elég gondosan jár el, és a megfelelő alapanyagot sem spórolja ki, otthon is készíthet olyan hideg kávékülönlegességet, aminek minden cseppje élvezet.

A tökéletes jegeskávé titka

Ha megfelelő minőségű, saját készítésű jeges kávékülönlegességel szeretné megörvendeztetni magát és szeretteit, van pár dolog, amire mindenképpen érdemes lesz odafigyelni.

Először is kell a kiváló minőségű alapanyag. Mint már említettük, a cold brew jó megoldás lehet, de kiindulhat akár egy finom, klasszikus eljárással kivonatolt eszpresszóból is. Ha nem csak a hűsítés, hanem az élénkítés is elsőrendű cél, akkor mindenképpen ez az irány javasolt. Ehhez természetesen – talán mondani sem kell – minőségi kávébabra lesz szükség, hiszen rossz alapanyagból jó kávét készíteni lehetetlenség, és hiába tesz hozzá más alapanyagokat is, a kávé aromája mégiscsak pótolhatatlan. Tehát az eszpresszót pont olyan gondosan kell elkészíteni jegeskávéhoz is, mintha magában fogyasztaná.

Jég és fantázia

A jégnek fontos a minősége és a mennyisége is. A jegeskávéba sok jég kell, hogy lehetőleg az ital hűljön, ne pedig a jég olvadjon, nincs kiábrándítóbb a felvizezett, langyos kávénál.

Ha a jó alap megvan, mármint a kifogástalan eszpresszó és a kellő mennyiségű jég, akkor már csak a fantázia szabhat határt a kávékülönlegesség minőségének. Az alaphoz adhat sima vagy növényi tejet kókuszból vagy mandulából, és természetesen lehet operálni mindenféle aromákkal is. Emellett persze mehet bele karamell, csoki, vanília, minden, amit az édesszájúak áhítanak, de lehet kísérletezni fűszerekkel, gyömbérrel, fahéjjal, kardamommal is, a tetejére pedig kerülhet tejszínhab ízlés szerinti mennyiségben.

Jég kávéból

Ha nem akarja gyorsan felhörpinteni a kávét, vagy annyira meleg van, hogy a jéghegy is percek alatt olvad, ezért a kávé felvizesedésének veszélye komolyan fennáll, akkor a probléma megkerülhető kávéból készült jégkockával, hiszen így az ital nem felvizesedik, hanem legfeljebb “felkávésodik”, amit senki sem bán.

Ehhez érdemes elkészíteni néhány adag kávét, aztán szobahőmérsékletre hűlve már mehet is a jégkockatartóba, illetve a fagyasztóba. Ha ezt használja jég helyett, a felvizesedéstől semmiképpen sem kell tartania, sőt, az olvadással az ital íze csak egyre intenzívebb lesz.

Ha elkészült, nem kell mást tennie, mint kiülni a kertbe, teraszra, vagy csak megpihenni a konyhaasztalnál, elővenni egy jó könyvet, vagy betenni valami hangulatos zenét és nagyokat kortyolni az italból. Így még a szédítő kánikulában is szerezhet néhány nyugodt, felüdítő percet magának és szeretteinek. (X)