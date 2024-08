Eddig tartott a Williams csapat türelme Logan Sargeanttel szemben, aki komoly és látványos balesetet szenvedett a Holland Nagydíj szabadedzésén a Forma–1-ben. Az amerikai pilóta az esőtől csúszós pályán elveszítette az uralmát Williams-Mercedese felett, majd a szalagkorlátnak csapódott, ahol kigyulladt az összetört autó. A hétvégi futam sem alakult különösebben jól Sargeant számára, hiszen egykörös hátrányban, a 16. helyen fejezte be a Lando Norris (brit, McLaren) által megnyert vasárnapi versenyt.

A Williams hivatalos honlapján köszönetet mondott Sargeantnek, aki 36 hétvégén vezette az istálló versenygépét, tavaly pedig hazai környezetben pontot is szerzett, így Michael Andretti után 30 évvel volt újra amerikai pontszerző az F1-ben. Ugyanakkor tavalyi debütálása óta folyamatosan alulteljesített csapattársához, Alexander Albonhoz képest, többször össze is törte az autót, és a mostani szezon eddigi 15 futama alatt egyetlen pontot sem tudott szerezni.

„Nem könnyű idény közben döntést hozni arról, hogy versenyzőt cserélünk, de úgy gondoljuk, ez adja a legjobb lehetőséget a Williamsnek arra, hogy harcba szállhasson a pontokért az év hátralévő részében. Most vetettünk be egy jelentős fejlesztési csomagot, és minden pontszerzési lehetőséget maximalizálnunk kell ebben a roppant szoros középmezőnybeli küzdelemben. Hiszünk abban is, hogy megéri a juniorprogramunkba fektetni, és Franco fantasztikus lehetőséget kap arra, hogy megmutassa, mire képes a fennmaradó kilenc nagydíjhétvége során” – jelentette ki a csapatfőnök, James Volwes.

Franco Colapinto az első argentin pilóta lesz Gastón Mazzacane 2001-es visszavonulása óta. Idén a Forma–2-ben eddig egy győzelmet és 96 pontot szerző fiatal argentin ugyanakkor biztosan csak a szezon végéig marad a brit csapat pilótája, mi­után korábban bejelentették, hogy az istállóhoz jövőre a Ferraritól távozó spanyol Carlos Sainz érkezik.