Újjáépítik a leégett trunki közösségi házat

A Bákó megyei Ferdinánd­újfalu községhez tartozó Trunk Magyar Háza augusztus 11-én égett le, miután kigyulladt a szomszédos művelődési ház, amellyel közös volt a tűzfala. A lángok a Magyar Házra is átterjedtek, és az épület leégett, csak a falak maradtak. A csángó szövetség tulajdonában lévő, a magyar kormány támogatásával vásárolt és korszerűen felszerelt épületben 55 helyi gyermek részesült magyar nyelvű oktatásban.

Pogár László ismertette, megtörtént a kár felmérése, és statikussal is megnézették az épületet, amely újjáépíthető. A szakemberek által készített költségvetés szerint az újjáépítése és teljes felszerelése 165 ezer euróba kerül. Az összegből napelemekkel, füstérzékelő és tűzjelző berendezéssel is felszerelik az épületet, ahogy korábban is volt – mondta. A szakemberek véleménye alapján a Magyar Házat a tetőzetbe is beépített kettős fallal választják el a szomszédos művelődési háztól, tetőzetét pedig betonlapokkal erősítik, hogy elejét vegyék egy újabb tűzesetnek.

Pogár László közölte, az engedélyeztetési folyamat hamarosan elindul, reményei szerint novemberben a tetőzet építése is elkezdődne, hogy a téli hónapok alatt a benti munkálatokkal folytathassák. Bár az építkezés az adományok beérkezésének ütemétől és az időjárástól is függ, azt szeretnék, ha a benti munkálatokkal februárra elkészülnének, és a csángó gyerekek már az újjáépített épületben kezdhetnék el a 2024/2025-ös tanév második félévét.

A csángó szövetség továbbra is várja az adományokat a Magyar Ház újjáépítéséhez, a csángó szövetség közösségi oldalán közzétett romániai bankszámlákra lehet adakozni. Eddig mintegy 7 millió forint gyűlt össze, zömmel magyarországi magánadományból – mondta Pogár.

A két hete leégett trunki Magyar Házat 2019-ben vásárolták és újították fel a magyar kormány támogatásával. Egyik termében a magyar nyelvű óvodai oktatás zajlott napközis rendszerben egyesületi keretek között, a másik az iskolások délutáni magyar nyelvű oktatási programjának, a konyha és az ebédlő az ingyenes étkeztetési programnak volt a helyszíne. Az ingatlan harmadik szobájában az oktatási program három pedagógusa lakott.