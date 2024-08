Enyhítik az aszálykárokat

Több jogszabálytervezetet is kidolgozott a mezőgazdasági minisztérium az idei, súlyos aszály által sújtott gazdákat támogató intézkedésekről – jelentette be a mezőgazdasági tárcavezető a tegnapi kormányülésen.

Florin Barbu szerint ezeket az intézkedéseket a sorban következő kormányüléseken fogja elfogadni a kabinet. Az egyik fontos intézkedés –amelyet a bankszektorral és a biztosítási piacot felügyelő hatósággal (ASF) is megvitattak és egyezségre is jutottak – egy olyan mechanizmus felépítését célozza, amelynek keretében aszálybiztosítási rendszert hoznak létre 7 millió hektár mezőgazdasági földterületre, őszi és tavaszi vetésekre. Ennek révén hektáronként akár 3000 lejes kártalanítás is biztosítható, ami a bankrendszerrel folytatott megbeszélések alapján a gazdák számára a hitelek felszabadításához fog vezetni – magyarázta Barbu.

Egy másik intézkedés lehetővé tenné azon mezőgazdasági termelők számára, akiknek a 2023–2024-es mezőgazdasági évben természeti csapás nyomán tönkrement a termése, és erről kárfelmérő jegyzőkönyv is született, hogy a 2 százaléknál magasabb kamatú hiteleik esetében felfüggesszék a törlesztőrészletek kifizetését. Barbu szerint a gazdák 2025. december 31-éig kérhetik a törlesztőrészletek fizetésének felfüggesztését. Ugyancsak jövő év végéig felfüggesztik a hiteltartozásokra vonatkozó végrehajtásokat is a gazdák esetében. A tárcavezető szerint eddig a kárfelmérési jegyzőkönyvek több mint 80 százaléka készült már el, és a szeptember 15-i határidőt tartani fogják, hogy a hektáronként 1000 lejes kártérítést még az őszi munkálatok megkezdése előtt ki lehessen fizetni a gazdáknak.