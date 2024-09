Könyvbemutató

GYÖRGY IMRE uzoni plébános Kászonújfalu története című kétkötetes munkáját mutatják be szeptember 8-án, vasárnap a 18 órától kezdődő szentmise után Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-plébániatemplomban. Szeretettel várják nemcsak a Kászonújfaluból elszármazottakat.

Zene

CANDLELIGHT CASTLE címmel szerveznek koncertsorozatot szeptember 7-étől kezdődően kéthetente szombaton vagy vasárnap a miklósvári Kálnoky-kastélyban, ahol a néző két lehetőség közül választhat: koncert proseccóval 17 órától vagy vacsorával egybekötött koncert, amely 20 órától kezdődik. A Candlelight Castle létrehozása hozzájárul a Kálnoky-kastély arculatváltásához, hogy magas szintű zenei művészetet hozzanak a miklósvári történelmi épületegyüttes szívébe. Az esemény azzal a céllal jött létre, hogy a kastély történelmi környezetét és építészeti szépségét a modern zene és szimfonikus hangszerek varázsával kombinálva egyedülálló kulturális élményt nyújtsanak a szervezők. A kezdeményezés célja, hogy a kastély ne csak a művészet iránti elkötelezettséget tükrözze, hanem az épület újra a közösségi élet központjává váljon, ahol a tradíció és az innováció kéz a kézben jár. Az első eseményre szeptember 7-én kerül sor a Kálnoky-kastély gyertyafénnyel megvilágított borospincéjében, ahol a vendégeket egy felejthetetlen élmény várja a zene és történelem varázslatos ötvözetén keresztül. A különleges atmoszféra és a kastély egyedülálló hangulata tökéletes hátteret biztosít Szőcs Botond zongoraművész és Ferencz Tihamér csellóművész koncertjének. A rendezvényre bejelentkezés szükséges az esemény Facebook-oldalán.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi ma zárva tart. A keddi műsor: 16.30-tól Sirocco és a Szelek Királysága (magyarul beszélő), 16.45-től Egy cica 10 élete (románul beszélő), 18.15-től Alien: Romulus (magyarul beszélő), 18.30-tól Velünk véget ér (román feliratos), 20.30-tól A holló (magyarul beszélő), 21 órától Vészjelzés (román feliratos); szerdán: 16.30-tól Gru 4. (magyarul beszélő) és Sirocco és a Szelek Királysága (románul beszélő), 18.15-től Deadpool & Rozsomák (magyarul beszélő) és A fattyú (román feliratos), 20.30-tól Velünk véget ér (magyarul beszélő), 20.30-tól A holló (román feliratos); csütörtökön: 16.15-től Agymanók 2. (románul beszélő), 16.45-től Egy cica 10 élete (magyarul beszélő), 18.15-tól Velünk véget ér (román feliratos), 18.30-tól Lefkovicsék gyászolnak (magyar filmdráma), 20.30-tól Alien: Romulus (román feliratos), 20.45-től A vadászat éjszakája (román feliratos).

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Szeptember 3-án lesz a templom örökös szentség­imádási napja.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.30-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Nagyiratosról, 18.50-től A hét plébániája, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 18.35-től esti mese, 18.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde és Bajcsi Tibor műsora. Honlap: mariaradio.ro.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Szeptemberben a Ludas Matyi felújított gyermekelő­adásé lesz a főszerep, melynek rendezője a nemrég elhunyt Novák Ferenc Tata. Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban szeptember 18-án, szerdán és 19-én, csütörtökön 10 órától szervezett előadáson, 18-án, szerdán 19 órától évadnyitó előadáson látható. Jegyek a központi jegyirodában kaphatóak.

Opera

A KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA ELŐADÁSAI CSÍKSZEREDÁBAN. Újból Csíkszeredába költözik a Kolozsvári Magyar Opera. A társulat október 2–5. között egyetemes zenei műveket ad elő, október 2-án elsőként Tim Rice és Andrew Lloyd Webber Jézus Krisztus szupersztár című rockoperáját mutatják be a Szakszervezetek Művelődési Házában. Korodi Attila polgármester az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján felhívta a székelyföldi operakedvelők figyelmét, hogy minél előbb szerezzék be a jegyeket, mert az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy nagy lesz irántuk a kereslet. A jegyek online értékesítése ettől a héttől kezdődik, személyesen a Művészetek Házánál lehet jegyeket vásárolni.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Az erdélyi földgáz igaz története – az Erdélyi-medencében több millió évvel ezelőtt adottak voltak a földgáz képződéséhez szükséges körülmények: a só jelenléte és a viszonylag hidegebb mélységi hő. ♦ Útilapu – A természetbarát rovatban ezúttal kialudt vulkánok belsejébe is ellátogatnak, Alsórákoson ugyanis a bányászatnak köszönhetően ez lehetséges. A helység természeti ritkaságait, értékes műemlékeit az évente megtartott A Kő napja – A Kő hangja elnevezésű rendezvénnyel is próbálja népszerűsíteni a Carpaterra és az Alsórákosért Egyesület. • A Székely Nemzeti Múzeum Közép-Európa egyik legrégebbi múzeuma. 1875-ben alapította Cserey Jánosné Zathureczky Emília, aki imecsfalvi magánmúzeumát Háromszék-, Csík- és Udvarhely vármegye székely közönségének adományozta. A közel tízezres gyűjtemény mára már több száz ezres nagyságrendűvé fejlődött. A múzeum 1913-ban elkészült épületét az Arts and Crafts művészeti mozgalom hatása alatt alkotó Kós Károly tervezte. A monumentális épületegyüttes az utóbbi években tartó alapos felújítás során teljesen felfrissült, újjászületett. Ugyanakkor szellemiségében is megújulni látszik, hiszen működtetői egy olyan élő múzeumot képzelnek el, amely nyitott a fiatalok, a digitális kultúra, az új korok kihívásai felé.

Röviden

MEGHALLGATÁS. Ráduly István kormánymegbízott szeptember 5-én a baróti városházán tart meghallgatást. Jelentkezni a 0267 315 444-es telefonszámon lehet.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akció­ja során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Vargyason, kedden Bardocon és Erdőfülében, szerdán Székelyszáldoboson és Olaszteleken, csütörtökön Magyarhermányben és Kisbaconban, pénteken Nagybaconban. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön ma 20–6 óráig a Benedek Elek utcai 30-as Farmacom (telefon: 0367 407 568) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár a szolgálatos. Honlap: colegfarmcovasna.ro/hu.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Honlap: dspcovasna.ro/hu.