Nagyon jól kezdett a Sepsi-SIC a nyár folyamán komoly vérfrissítésen átesett Marosvásárhelyi VSK vendégeként, hiszen a zöld-fehéreknél éppen bemutatkozó Kanyó Szilárd a 3. percben megszerezte a vezetést (0–1). A folytatásban ádáz csata zajlott a pályán, mindkét kapunál akadt ziccer, de az eredmény a 19. percig nem változott. Ekkor a házigazdáktól Láposi Róbert volt eredményes, és döntetlennel vonultak szünetre a csapatok (1–1).

A második félidő elejét a szentgyörgyi együttes kapta el jobban, hiszen hat perc alatt kétszer is zörgött a VSK hálója. A 22. percben a Sepsi-SIC játékos-edzője, Mánya Szabolcs vette be a házigazdák kapuját, majd a 26. percben Máthis Mátyás is beköszönt, és 1–3 volt a székely rangadó állása. A két kapott gól után Cosmin Gherman, a vásárhelyiek trénere kockáztatott, és vészkapussal támadott a marosi alakulat. A háromszékiek sajnos csak hat percig állták a hazaiak ostromát, és a 32. percben Bogdan Covaci szépített (2–3). A következő percek is a vendéglátókról szóltak, támadásaik egymást követték, és a 35. percben Csog Csongor öngóljával kiegyenlítettek (3–3). Az utolsó öt percben is kőkemény és férfias küzdelemnek voltak szemtanúi a nézők, ám újabb találat már nem esett, hiszen a két csapatnak sikerült rendre kioltania egymás támadásait.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 1. forduló: Marosvásárhelyi VSK–Sepsi-SIC 3–3 (1–1).

Marosvásárhely, Simon László Sportcsarnok. Vezette: Laurențiu Pentek és Robert Ciorbea. Marosvásárhely: Tătar–Küsmödi, Iszlai, Covaci, Varga (cserék: Bokor, Láposi, Csepán, Săbăduș, Nicola, Tifán, Cuticăpean, Butiurcă, Barbocz). Edző: Cosmin Gherman. Sepsi-SIC: Papp–Má­this, Gáll, Czintos, Kusztos (cserék: Korodi, Kanyó, Veress, Csog, Király, Vajna, Mánya). Edző: Mánya Szabolcs. Gólszerzők: Láposi (19.), Covaci (32.), Csog (35. – öngól), illetve Kanyó (3.), Mánya (22.), Máthis (26.). Sárga lap: Küsmödi (39.), illetve Gáll (36.).