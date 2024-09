Az elmúlt évekkel ellentétben, amikor már sokkal korábban ismertük a Sepsi-SIC keretét, a női kosárlabda Nemzeti Liga előző kiírását bronzéremmel záró megyeszékhelyi zöld-fehérek csak most kezdték bejelenteni a játékosokat. Az elmúlt napokban így két maradó, egy visszatérő és két friss igazolásáról adott hírt a háromszéki alakulat.

A bejelentések sorát Kovács Renáta érkezése nyitotta meg, aki három idény után tér vissza Sepsiszentgyörgyre. A csíkszeredai születésű kosárlabdázó 2017 ősze és 2021 tavasza között három bajnoki címet és négy Román Kupát nyert a Sepsi-SIC csapatával, távozása után pedig két szezont játszott az Agronómia Bukarest színeiben, most viszont a Kolozsvári U együttesétől igazolt vissza a háromszéki klubhoz. A 175 cm magas és 25 esztendős Kovács 25 hivatalos mérkőzésen öltötte magára a kincses városiak mezét, a Nemzeti Ligában összesen 20 meccsen lépett pályára, ezeken átlagosan 2,3 lepattanót, 1,1 gólpasszt és 4,5 pontot jegyzett.

Pénteken jött a hír, hogy a Sepsi-SIC megszerezte Carla Antonia Popescu játékjogát. A 24 éves játékszervező Târgoviștéről teszi székhelyét Sepsiszentgyörgyre. Popescu négy szezont töltött a Dâmbovița megyei együttesnél, de időközben két bajnokság erejéig a Szatmárnémeti VSK és egy évadig a Bukaresti Rapid játékosa is volt. A zsilvásárhelyi sportoló az előző idényben összesen 26 találkozót játszott a Târgoviște csapatában: ez 329 percet, 142 pontot, 36 lepattanót és 21 asszisztot jelentett. Carla ott volt a parketten a Sepsi-SIC ellen elvesztett kisdöntő mindhárom meccsén, és összesen 17 pontot szerzett a zöld-fehérek ellen.

A Sepsi-SIC szombaton közölte, hogy két ifjúsági játékosa, Ioana Daria Toma és Maria Ilinca Belegante a továbbiakban is a csapat kötelékében marad, és a rohamos léptekkel közeledő 2024–2025-ös idényben is zöld-fehérben játszanak majd. Toma harmadik idényére készül a háromszéki gárdával, és tavaly minden sorozatot figyelembe véve összesen 14 mérkőzést játszott a megyeszékhelyieknek, valamint bemutatkozott az Euroligában is. Belegante 26 találkozón kapott lehetőséget Zoran Mikes vezetőedzőtől, a bajnokságban 78, míg a kupában 14 pontot szerzett.

A hetet Mérész Beatrix szerződtetésének híre zárta: a magyar kosárlabdázó az NKA Universitas Pécs együttesétől jött a sepsiszentgyörgyi csapathoz. Az alacsonybedobóként és erőcsatárként is bevethető kosaras hazája bajnokságának előző kiírását az ötödik helyen zárta, és 24 mérkőzésen 584 percet játszott, 236 pontot szerzett, 130 lepattanót jegyzett, valamint 37 gólpasszt osztott ki. Egykori együttesével szerepelt a női kosárlabda Európa-kupában, ahol a tíz mérkőzésből 25,8 percet, 11,7 pontot, 5,4 lepattanót és 1,5 asszisztot átlagolt. Mérész több korosztályban is képviselte Magyarországot, de a felnőttválogatottban is bizonyított már. A 24 esztendős és 185 cm magas játékos eddigi karrierje során megfordult még a Vasas Akadémián, az ELTE BEAC Újbuda és az olasz Basket Team Crema együttesénél.