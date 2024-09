Japán autó és japán autó között is van különbség. A minőségre fektetve a hangsúlyt a mennyiséggel szemben – ahogy azt a szervező Tudor Triponescu a Háromszék érdeklődésére elmondta – a szervezők a benevező több száz gépkocsi közül végül 130 jármű részvételét hagyták jóvá.

Az egyszerű internetesblog-oldalból az immár harmadik alkalommal megszervezett Saisho Festté kinőtt ötlet mögött álló autós szakember – számos társával együtt – a japán autók igazi szerelmese, így ennek a szellemében zajlott a céhes városban ez a két nap is: érdekes konstrukciók, tuningolt gépek érkeztek az ország minden részéből, sőt, külföldről is, egyedi Lexusokra, Toyotákra, Subarukra, Mazdákra, Hondákra és az ázsiai autógyártás más különlegességeire lehetett rácsodálkozni.

A szervezők a támogatókra való tekintettel, valamint a „sokszínűség” jegyében beengedtek pár amerikai és európai autót is, így nem csoda, hogy a driftmezőny javát elsősorban a hátsókerék-meghajtású, szintén átépített BMW-k uralták. A folyamatosan vízzel locsolt pályán több japán gyártmányú autó sofőrje is bravúrozott. A Skat-Kart gokartpályájára a hétvégén összesen 45 autó mehetett fel időmérő versenyre, a járművek a kisautókra tervezett, roppant technikás pályán több kategóriában is bizonyíthattak.

Látnivaló ezenkívül is volt, a szenvedélyüknek hódoló tulajok pedig szívesen meséltek arról, hogy mi áll egy-egy autó mögött. Az ötletgazda maga is kifejtette: ez is sokat nyomott a latban, amikor a találkozót szervezték, arra törekedtek, hogy minden autó mögött legyen valami valami történet, technikai érdekesség.

„Mindenik autó egyedi a maga módján. Közönséges utcai gépkocsik részvételére is úgy bólintottunk rá, hogy legyen valami plusz ezekben, ne tucatautók legyenek. A találkozón megjelent autók között van, amelyből az országban csak egy példány létezik, mások világviszonylatban is ritkák. Jó pár olyan autó is van, amely csak a japán piacnak készült, máshol nem forgalmazták azokat. A tulajok pénzt, munkát és rengeteg törődést áldoztak rájuk, sokan gyakorlatilag egész életüket, ez egy különleges világ” – mondotta a szervező.

Jövő évben ismét Kézdivásárhely lesz a Saisho Fest otthona, de Tudor Triponescu nem tartja kizártnak, hogy egy tavaszvégi tematikus találkozót is tartanak, erre vélhetően 2025 májusában kerül sor.