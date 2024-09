Idei legjobb összetettbeli eredményét érte el az ozsdolai Ördög Zoltán, aki az ötödik helyen fejezte be a német ADAC-sorozat 2024-es idényének ötödik fordulóját. A Jauerben lebonyolított erőpróbán a felső-háromszéki pilóta egy nyolcadik és egy negyedik helyezést jegyzett. „Ismeretlen pályán versenyeztem, de ezzel nem volt különösebb gond. Az edzések jól mentek, és az első futam rajtját is jól kaptam el, de az első kör végén a csúszós pálya miatt elestem, és visszacsúsztam a 25. helyre. Innen verekedtem fel magam a 8. helyre. A második start is jó volt, az első körben még az élen jártam, majd két ellenfelemet is sikerült megelőznöm. A végén egy holland sráccal csatáztam nagyot, és úgy értem célba a negyedik pozícióban, hogy ott voltam a hátsó kerekén. Nagyon közel kerültem a dobogóhoz, és boldog vagyok a jó teljesítményemért” – nyilatkozta Ördög, aki már a hetedik az MX Junior Cup 125 kategória pontversenyében, és nagyon várja a hónap végén esedékes idényzárót.

Két hónap kihagyás után pattant újra nyeregbe a megyeszékhelyi Tompa Krisztián, aki vasárnap az osztrák motokrossz-bajnokság hatodik viadalán tette próbára magát. Sportolónk az MX Open géposztály erős mezőnyében a kiváló 9. helyet szerezte meg, remek teljesítményéért pedig 24 pontot is kapott. „Mindkét mehrnbachi futamot a kilencedik helyen zártam, nagyon meg vagyok elégedve az eredményemmel. A mezőnyből többen is világbajnokságon versenyeznek, például a dobogósok is a vb legjobbjai között harcolnak hétről hétre. Őrületes volt a tempó, szuper volt a pálya, és szervezés szempontjából a házigazdák kitettek magukért” – mesélte Tompa, aki a hétvégén már a bolgár Kortenben versenyez, ahol a Balkán-bajnokság negyedik fordulóját tartják.

Eredmények: * ADAC-sorozat, 5. forduló – Jauer: 1. Jayson van Drunen (holland, Yamaha), 2. Dean Gregoire (holland, KTM), 3. Janout Vaclav (cseh, KTM), 4. Maximilian Ernecker (osztrák, GasGas), 5. Ördög Zoltán (KTM) * osztrák bajnokság, 6. forduló – Mehrnbach: 1. Mattia Guadagnini (olasz, Husqvarna), 2. Pascal Rauchenecker (osztrák, Husqvarna), 3. Michael Sand­ner (osztrák, KTM)... 9. Tompa Krisztián (Yamaha).