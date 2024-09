Termelői csoportok

A termelői csoportok megalakításának támogatásánál a pályázatokat augusztus 19-től november 18-ig lehet feltölteni az országos vidékfejlesztési ügynökség (AFIR) számítógépes rendszerébe. A pályázható keretösszeg 11,74 millió euró, ami nem túlságosan nagy. A hét végéig 31 pályázatot töltöttek fel országszinten 12,3 millió euró értékben. Gyakorlatilag a kiírásban szereplő 11,74 millió eurót le is fedték, viszont az ügynökség számítógépes rendszere a kiírási összeg másfélszeresére enged pályázatokat feltölteni, ez esetben tehát egészen 17,6 millió euróig.

A vidékfejlesztési szakemberektől kapott információ szerint ennél az intézkedésnél az előző években nem volt tolongás, legtöbbször el sem fogyott a kiírásban szereplő összeg, de idén ez megváltozott. Jó hír, hogy a megyéből eddig három újonnan elismert termelői csoport tett le pályázatot: egy nagyajtai, egy gidófalvi és egy szitabodzai szövetkezet.

Háromszéken eddig 13 elismert termelői csoport működött, így most ezek száma 16-ra emelkedett.

Az elismert termelői csoport a közösen értékesített termények, termékek értéke szerint kaphat évenkénti támogatást. A pályázat nem önrészes, a támogatás maximális értéke 100 ezer euró/év. A támogatást öt éven keresztül kapja a sikeresen pályázó termelői csoport, annak értéke pedig az eladástól függ: első évben a közösen eladott termények, termékek értékének 10 százaléka igényelhető, a második évben 8, majd a következő években 6, 5, illetve 4 százaléka.

Cukorrépa-termesztők gépvásárlása

A másik pályázható intézkedés a répatermesztők, illetve azok szövetkezetei és termelői csoportjai gépvásárlási támogatása. 61 millió euróra lehet pályázni a cukor­répa-termesztésben használatos sajátos gépek beszerzéséhez. A pályázatokat szeptember 24-ig lehet feltölteni az AFIR számítógépes rendszerébe.

A vidékfejlesztési hivataltól kapott információ szerint a hét végéig mindössze 20 pályázatot töltöttek fel az ügynökség számítógépes rendszerébe 14,9 millió euró értékben, tehát bőven van még pályázható pénz.

Örvendetes, hogy Kovászna megyéből eddig 4 pályázatot tettek le répatermesztésben használatos gépek vásárlására, az összes igénylő mezőgazdasági cég.

Az augusztus 25. és szeptember 24. közötti időszakban a pályázat letevéshez szükséges pontszám 32. A múlt keddi Gazdakörben részletesen bemutattuk a pontszerzési lehetőségeket.

Az elnyerhető támogatás maximális értéke a cukorrépa-termesztő cégeknél 1 millió euró, a szövetkezeteknél és termelői csoportoknál 1,5 millió euró. A támogatás intenzitása nagyon kedvező, alapból 50 százalék. A támogatás mértéke 20 százalékkal növekedhet, de nem haladhatja meg a 70 százalékot a 250 ezer euró SO-s répatermesztő gazdaságoknál, viszont a szövetkezetek és termelői csoportok esetében elérheti a 90 százalékot, vagyis csak 10 százalékos önrész szükséges. 20–20 százalékos intenzitásnövekedés jár a következő esetekben: ha a pályázó 40 év alatti fiatal; ha a pályázó ökogazdálkodást folytat; ha a pályázó hegyvidéken gazdálkodik; ha a szövetkezet olyan gépeket vásárol, amelyeket majd közösen használnak a tagok a saját gazdaságaikban.

Biztosítási összegek részleges megtérítése

A megyei vidékfejlesztési hivataltól kapott adatok szerint a múlt hét végéig 77 magántermelő és mezőgazdasági cég igényelte a biztosítási összegek részleges megtérítését. Ez rekordnak számít, hiszen az előző évi kiírásoknál az igénylők száma 50–60 személy volt. Az intézkedést idén már hatodik éve hirdették meg.

A vidéki beruházásokat kifizető ügynökségnél augusztus 12-től lehet pályázni a 17.1-es számú, Támogatás a növényi kulturák és állatok biztosításának megtérítésére nevet viselő intézkedésre. A pályázatokat egészen október 18-ig lehet letenni, illetve feltölteni az országos ügynökség számítógépes rendszerébe. A támogatásra 30,4 millió eurót különítettek el, de a pályázati kiírásban szerepel az a lehetőség is, miszerint az ügynökség túligénylés esetén az összeget felpótolja, hogy kifizethetőnek minősített egyetlen pályázat se maradjon támogatás nélkül. A megyei hivataltól kapott információ szerint a hét végéig 1767 pályázatot töltöttek fel az AFIR számítógépes rendszerébe 7,7 millió euró értékben.

Az intézkedés lényege, hogy a biztosítótársaságoknak fizetett biztosítási összeg 70 százalékát pályázat útján az ügynökség visszatéríti a pályázónak, a gazdaság méretétől függetlenül.

Az előírás szerint a pályázónak valamely biztosítótársaságnál a teljes gazdaságát vagy valamely kultúrájának összes területét, illetve állatait be kell biztosítania szárazság, forróság, árvizek, jég, kora vagy késő tavaszi fagy, vihar, nagy erősségű záporok, hosszan tartó túlzott csapadék, valamint a karanténlistán szereplő növény- és egy mellékletben szereplő fertőző állatbetegségek (pl. tuberkulózis, brucellózis, lépfene, liszteriózis, trichinózis, kiskérődzők pestise stb.) okozta károk esetére.

Az intézkedésre pályázhatnak mind a fizikai személyek, mind a jogi személyiségű mezőgazdasági vállalkozások. Feltétel, hogy a pályázó 18 éven felüli aktív mezőgazdász legyen, rendelkezzék biztosítási szerződéssel, melyben a biztosított kultúra egész területe, illetve a teljes állatállomány szerepel. Az igénylőnek a 2023. őszi, a 2024. tavaszi kultúrákra, a fentebb említett károkozók (szárazság, forróság, árvíz, jégkár stb.) legalább egyikére kell szerződést kötnie. A növénytermesztésben a biztosítás érvényes kell legyen egészen a betakarításig, vagyis egy gazdasági évre. Azon növénykultúráknál, amelyeket többször betakarítanak egy év alatt (pl. többszöri kaszálás), a biztosítási szerződésnek minden egyes betakarításra érvényesnek kell lennie.

Az elkészített pályázatokat online kell letenni, illetve feltölteni az országos ügynökség számítógépes rendszerébe. A pályázati eligazító, az üzleti terv kitöltendő modellje és a csatolandó igazolások, dokumentumok listája megtalálható az országos vidékfejlesztési ügynökség honlapján (www.afir.ro) a Finantare pontnál, a Masuri de sprijin név alatt.

A megyei vidékfejlesztési szakemberek felhívják az érdekeltek figyelmét, hogy abban az esetben ha egyetlen biztosítási szerződésen több növénykultúrára is biztosítást kötöttek, nem kell külön pályázatot letenni kultúránként, egyetlen pályázatban is lehet igényelni a támogatást. Vigyázni kell arra is, hogy a biztosításban szereplő terület pontosan találjon az APIA-hoz bejelentett területnagysággal, ha a biztosítási szerződéseben kevesebb terület szerepel, mint az APIA-s kérésen, elfogadják a biztosítási szerződés kiegészítését is.