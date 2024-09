Előretört az AfD Németországban

Az Alternatíva Németországnak (AfD) nyerte meg a vasárnap tartott tartományi választásokat a németországi Türingiában, és a szomszédos Szászországban is alig maradt el a legtöbb szavazatot szerzett Kereszténydemokrata Uniótól (CDU).

Németország két tartományában választottak vasárnap új tartományi parlamentet, mindkét régió a volt NDK területén található: Türingia és Szászország. Ezek a tartományok már eddig is a többi alakulat által szélsőjobboldalinak nevezett Alternatíva Németországnak bástyáinak számítottak, de most minden korábbinál jobb eredményt ért el az AfD. Türingia a második világháború óta az első tartomány, ahol a radikális oldal győzelmet tudott aratni, és Szászországban sem sokkal maradt le a dobogó legfelső fokáról. A többi párt azonban kizárta a koalíciókötést az AfD-vel, így a tartományok vezetését nincs esélyük megszerezni.

Az eddig a radikális baloldal, a Die Linke (Baloldal) fellegvárának számító Türingiában az AfD magasan az első helyen végzett 32,8 százalékos eredménnyel. A konzervatív CDU 23,6 százalékkal a második helyre futott be, míg harmadik lett a csak idén januárban megalakult, szélsőbaloldalinak tartott Sahra Wagenknecht Szövetsége (BSW) 15,8 százalékkal. Bár a Die Linkének csak 13,1 százalékra futotta, az egykori Bundestag-frakcióvezetőjük és legnépszerűbb politikusuk alapította BSW-vel együtt 28,9 százaléka van a radikális baloldalnak, így a radikális jobb és a radikális bal összesen 61,7 százalékot szerzett. Ezek a pártok még sohasem voltak kormányon országos szinten, így a türingiai választás óriási csapást jelent a Német Szövetségi Köztársaság hagyományos pártjaira, különösen az Olaf Scholz vezette kormánykoalíció tagjaira. A három párt közül egyedül a szociáldemokrata SPD, Scholz pártja került be a tartományi parlamentbe, de az is csak szerény 6,1 százalékos eredménnyel – ilyen rossz választási eredménye még nem volt a szocialistáknak a Német Szövetségi Köztársaság 1949-es megalakulása óta. A Zöldek, illetve a liberális FDP kiestek a türingiai parlamentből.

Szászország tartományban valamivel jobb a helyzet a hagyományos pártok szempontjából, de nem sokkal. Itt ugyan a CDU győzött 31,9 százalékkal, de az AfD szorosan második mögötte 30,6 százalékkal. Harmadik helyre itt is a BSW futott be 11,8 százalékkal, és az SPD mellett a Zöldeknek is sikerült megugraniuk az ötszázalékos küszöböt. A Die Linke alulról súrolta a küszöböt, mivel azonban egyéni körzeteket tudtak nyerni, így bent lesznek a tartományi parlamentben.

Björn Höcke, az AfD helyi vezetője történelmi győzelemnek nevezte a tartományi parlamenti választásokat. Türingia székhelyén, Erfurtban kijelentette, hogy koalíciós kormányt akarnak a tartományban alakítani, és más politikusok meghívását is tervezi a koalíciós tárgyalásokra. „Készek vagyunk vállalni a kormányzati felelősséget” – mondta Höcke.

A kereszténydemokraták nem lépnek koalícióra az AfD-vel sem Türingiában, sem Szászországban – szögezte le Carsten Linnemann, a CDU főtitkára, aki elismerte, hogy nem lesz könnyű parlamenti többséget létrehozni.