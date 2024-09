A titkos szavazáson Daniel Suciu 205 támogató és 68 ellenszavazatot kapott, míg kihívóját, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselőjét, George Simiont 24 képviselő támogatta, 249-en pedig ellene szavaztak. Daniel Suciut azért jelölte a PSD Alfred Simonis ügyvivő házelnök helyére, mert Simonis a június 9-i önkormányzati választásokon elnyerte a Temes megyei tanács elnöki tisztségét, és ezért lemondott tisztségéről. A képviselőház megválasztotta házbizottságát is a 2020–2024-es törvényhozási ciklus utolsó rendes ülésszakára, az alsóház vezetőségében az RMDSZ-nek egy háznagyi tisztség jutott, melyet Seres Dénes tölt be. A szövetség frakcióvezetője továbbra is Csoma Botond lesz. (Agerpres)

EGY TITOKKAL KEVESEBB. Megtalálták a segesvári vár egyik lebontott tornyának, a szövők céhe által fenntartott Szövők tornyának alapjait a régészek – jelentette be tegnap Ioan Iulian Sîrbu polgármester. Nicolae Tescula, a segesvári történeti múzeum igazgatója közölte: jelentős felfedezésről van szó, mely egy rejtély megoldását is jelenti a szakma számára. A Szövők tornya a 15. században épült a Szabók és a Szűcsök tornya között, 1846-ban döntöttek a lebontásáról, az ebből származó követ a vár utcáinak kövezésére használták. A toronyban fogda is működött, az Óratoronyban lévőn kívül itt volt a város másik tömlöce. (MTI)