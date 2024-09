Mérlegek és darálók a Gyűjtemények Házában

Beke Ernő elmondta: a mérlegek és darálóféleségek többféle változata került a kiállított darabok közé. Ezeket a tárgyakat évek hosszú során át a céhes városban és környékén szerezte be. A legkisebb darab az ékszerészek és a patikusok kétkarú kis mérlege. A háztartásokban általában 5–10 kg-ig mérő kéttányéros mérlegeket használtak, amelyek szebbnél szebb formát, kivitelezést kaptak, a tányérok többnyire rézből vagy alumíniumból készültek. A kéttányéros mérlegek kisebb-nagyobb változatban is jelen vannak a kiállításon.

A mérlegek formái igencsak változatosak. A boltokban lévő 10, 20 kg-os pudlis mérlegek hiányozhatatlan mérőeszközök voltak. Ugyanakkor más felépítésben nagyobbakat is használtak, ezek voltak a mázsásak, amelyek egy lapos résszel rendelkeztek, ahová a mérendő áruféleségeket rakták, és a mérleg elején három láncon függő fémlemezre helyezték a súlyokat. A piaci mérlegek 10–20 kg-ig mértek és különböző méretű serpenyővel rendelkeztek. A vándorárusok még a félkarú mérlegeket használták. Ritkábban, de használtak rugós kézi mérlegeket is, amelyekkel 10 kg-ig mértek, de ennek többszörösét is, előnyük pedig az volt, hogy nem kellett hozzá súlykő. A mérlegekhez különböző súlyú mérlegköveket használtak, ezek vasból készültek és évente hitelesíteni kellett őket. A súlykövek oldalában egy lyuk található, ahová ólmot öntöttek, és a hitelesített mérőkövet ezen a részen lepecsételték, miután a pontos súlyt leellenőrizték – mondotta Beke Ernő, aki részletesen beszélt a mérlegek fejlődéséről.

Gáspár Anikó és Beke Ernő. A szerző felvétele

A kiállított darálókról elmondta: ezek a kisebb-nagyobb, változatos formában megtalálható háztartási cikkek nagyon is hasznosak, hisz szinte naponta használjuk őket, például bors darálására. Napjainkban is hasonlóan működnek, mint régen: kézzel csavargatva adagolódik a bors az ételbe. Azért itt is történt fejlődés, mert egy nagyobb adag borsőrleményhez már elektronikus borsőrlőt használunk, amely szintén sokféle változatban került ki a piacra. Azt is elmondta, hogy régebb a boltokban előszeretettel őrölték meg a kávészemeket, ráadásul díjtalanul, mert ez nagyszerű reklám volt az üzletnek, hisz a frissen őrölt kávé illata sok vevőt vásárlásra bírt, ugyanakkor az otthoni, akkor még kézzel végzett kávéőrléstől is megkímélte a vásárlót.

A megnyitón közreműködött Gáspár Anikó versmondó, aki Babits Mihály Zsoltár férfihangra című versét adta elő. Beke Ernő azt is elárulta, hogy a november elsején megnyíló időszakos kiállításon román és magyar telefonkártyákat állít ki.