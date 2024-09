Példaképek

Van nálunk, Romániában két nagyon fontos személyiség, két csemete: a Tate fivérek, Andrew és Tristan, akiket néha letartóztatnak, aztán nem sokkal később szabadon is engednek. Gondolom, azért, mert látják, hogy ezek a gyerekek nagy pénzeket tudnak megszerezni, és a hatóságok abban reménykednek, hogy egyszer csak majd elveszik tőlük.

A Tate fivérek úgynevezett influenszerek, a közösségi médiából ismertek, véleményvezérként befolyásolják rajongó követőiket. Valóságos bálványok. A vádhatóság szerint a brit-amerikai állampolgárságú testvérpár Romániában bűnszervezetet hozott létre, és bár azt mondják, nőgyűlölők, mégis szerelmet színlelve (loverboy módszerrel) 34 kiszolgáltatott helyzetben levő fiatal nőt hálóztak be, pornográf tartalmak gyártására kényszerítették őket, amivel milliókat kerestek.

Legutóbb Andrew-t házi őrizetbe helyezték, a testvére ellen hatósági felügyeletet rendeltek el. Nem félős gyerekek, mert most Andrew a DIICOT ügyészeit idiótáknak nevezte, akik megrendezték ellenük az ügyet, és csak azért vegzálják őket, mert gazdagok. Zárolták számláikat, a rezidenciájukon tartott házkutatás során pénzt, 16 autót és egy motorkerékpárt lefoglaltak, és 2,5 millió euróra becsült Brassó és Ilfov megyei telkükre is kiterjesztették az intézkedést.

Különben már 2022. december 30-án is letartóztatták őket és két román állampolgárságú feltételezett bűntársukat. Tavaly júniusban bíróság elé állították őket nemi erőszak, emberkereskedelem és bűnszövetkezet létrehozásának, illetve tanúk megfélemlítésének vádjával. A két testvér három hónapot töltött előzetes letartóztatásban.

Lehallgatott beszélgetéseikből lehetett arra következtetni, hogy lányokat zsákmányoltak ki és bántalmaztak. Tristan a hölgyeket „bárányoknak” nevezte, és egyszer azt mondta testvérének: „Te gondoskodsz arról, hogy holnap termeljen, én fenntartom a lányok futtatását.”

A Tate fivérek még egy úgynevezett egyetemet is alapítottak 2021-ben, a Hustlerst, amely tulajdonképpen nem is volt egyetem. Csak egy átalányt kellett fizetni, 49,99 dollárt, és megígérték a résztvevőknek, hogy megtanítják őket, miként lehet pénzt keresni, s oktatják a kriptovaluta használatára és egyebekre. Az „egyetem” körülbelül 10 millió dollárt hozott a testvérpár konyhájára havonta a Libertatea lap szerint.

Tate megmondta, hogy csődtömegként született, és most multimilliomos. Megtanítja az arra érdemeseket a modern gazdagság titkaira. Az ifjúság ilyesmire vágyik, mert látja, hogy a Tate fivérek mennyi pénzzel dobálóznak, milyen autókkal járnak, milyen ingatlanjaik vannak, és lám, nemcsak hogy nem titkolják gazdagságukat, hanem a tanulni akaró ifjúságnak megmutatják, és mi több, meg is tanítják nekik is, miként lehetnek olyan gazdagok, mit ők. A videóklipeket, amelyek leginkább a TikTokon keringtek, 11,5 milliárdan tekintették meg. Sok fiatal tartja példaképnek őket, akik úgy tekintenek rájuk, mint apjukra (Tate = Tata).

A Tate fivérek átvehetnék az oktatási hálózatot legalább kilencediktől kezdve, és alapíthatnának még néhány egyetemet is, amelyeket aztán az állam finanszírozna. Andrew Tate hírneve akkor kezdődött, amikor Angliában kitették a Big Brother tévéadásból, mert megjelent egy felvétel, amelyen nadrágszíjjal ütött egy nőt. (Azelőtt profi kickboxos volt.) Letiltották még a társasági oldalak egy részéről is nőgyűlölet és nőellenesség miatt. (Őt, aki úgy szereti a hölgyeket?) Andrew Tate megmondta, megtanítja a fiataloknak, hogy „fegyelmezettek legyenek, szorgalmasak, eddzenek, legyenek szófogadók és keményen dolgozzanak”. És a fiatalok látják, hogy ők miként dolgoznak luxuskocsijaikat vezetve, pénzüket számolva vagy úszómedencéjükben úszva. Arról nem ejtenek szót, hogy megtanítják a fiatalokat, miként lehetnek nőkizsákmányoló hölgyfuttatók. Azt is megtaníthatnák nekik, hogyan lehet az igazságszolgáltatás karmaiból kiszabadulni.

Az egész világon egyre nő a Tate fivérek népszerűsége. Görögországban 500-an követelték szabadon bocsátásukat, de ahonnan jöttek (ám úgy látszik, nem akarnak visszamenni, pedig igazságszolgáltatásunk hálás lenne azért nekik), Angliában is a 9–10 éves gyerekek példaképei, akik tudnak a letartóztatásukról.

Jól játsszák az áldozati szerepet, és azzal is nő a népszerűségük.

Andrew Tate. Fotó: Wikimedia Commons