Büntetik a járdán parkolókat

A következő hetekben fokozottan ellenőrzi a parkolási szabályok betartását a Helyi Rendőrség Sepsiszentgyörgyön. Az intézmény sajtóirodája által kiadott közlemény emlékeztet arra, hogy változott a jogszabály: míg korábban lehetett a járdán is parkolni, ha maradt hely a gyalogosok számára, most már ezért is büntetés jár.