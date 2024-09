Dinamika és tudatosság Székely Géza képein

Akkor még nem értették igazán a tanár úr művészetét, ahhoz fel kellett nőni, sok mindent kellett tanulni, látni, tudatosítani, és ahhoz például olyan hatórás esztétikaleckék is szükségeltettek, amilyeneket később, egyetemista korában kapott a tanár úrtól, amikor több alkalommal is együtt utaztak a Korona vonaton. Mint fogalmazott, rendkívül inspiráló, gondolatgazdag „szabadegyetemet” jelentettek számára ezek az utazások.

Székely Géza művészetében mindig ott van egy ösztönös, nyers, dinamikus erő, ami spontán, kitör, felzúg, de ott van egy nagy tudós műveltsége is, aki az egyetemes kultúrtörténetet nem csak Európa határain belül ismeri, hanem távolabbi kontinensekre is kitekint. A méltató szerint Székely Géza mindig értelmezve tekint az őt körülvevő világra, hisz az igazi alkotó nemcsak közvetít, hanem újraértelmez, azt is elmondja, hogy ő miként gondolkodik. Ahogy első hallásra Bartók zenéje is inkább felkavar, mint megnyugtat a polifóniájával, és „valamilyen igazságérzetet birizgál bennünk”, ugyanúgy Székely képei is felkavaróak első látásra, és különös zeneiség hatja át őket, hisz a művész számára rendkívül inspiráló a zene a klasszikustól a népzenén át az azt újragondoló kortársakig. Gyakran a képek elnevezése is erről árulkodik, amint a mostani tárlat címe is: Intermezzo.

Kevés olyan művész van, aki annyit adott a szülőfalujának, mint Székely Géza, akinek képein a csernátoni ház oszlopai erkölcsi helytállásról is szólnak, talpig nehéz hűségbe szólítanak – mondta ezután a művészettörténész, hangsúlyozva, a tanár úr mindig szoros kapcsolatot ápolt szülőfalujával, miután pedig nyugdíjba vonult, hazavitte életműve nagy részét, műtermet nyitott, és alkotótáborokat szervez a településen. Ezzel együtt egy nyári egyetem felépítésén is dolgozik tudatosan, nagy lendülettel és igényességgel, hisz a székelyföldi kultúra egyik fontos csomópontjává vált az általa szervezett csernátoni alkotóműhely.

A mostani kiállítás több képéről is a csernátoni múzeum tárgyi világa köszön vissza expresszíven, dinamikusan, feszültséggel teli – hívta fel a figyelmet a méltató, aki szerint a zsindelyek táncot járnak, és mindenhol felsejlik egy arc, hisz ezeket a mesterséges jeleket ember formálta és hagyta örökül.

A tárlatmegnyitót két fiatal művész verses-népzenés műsora tette ünnepélyesebbé, majd a kurátor Éltes Barna szobrászművész is előadott néhány pásztornótát tilinkón. A kiállítás szeptember 30-ig látogatható, hétköznapokon 9 és 16 óra között.