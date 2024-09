Pénteken: 15–17 óráig Élő szoborpark – a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad programja a Városi Művelődési Ház előtti parkban; a központi nagyszínpadon: 17.30-tól Sicton-koncert; 18.30-tól a Kovásznai Tanulók Klubja tánccsoportjainak előadása; 19 órától ünnepélyes megnyitó – Gyerő József polgármester megnyitóbeszéde; 19.30-tól a barátosi Ferencz Ernő Fúvószenekar koncertje; 20 órától DJ Sava; 21.30-tól 23 óráig Rudán Joe-koncert.

Állandó programok: tárlat a Kádár László Képtárban, a Gazdáné Olosz Ella Galériában, valamint a Városi Művelődési Házban és a sétatéren (a központi parkban); helyi és hagyományos termékek vására (péntektől vasárnapig a központi parkban); Élő szoborpark: a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad tagjainak szabadtéri programja (pénteken és szombaton a Sétatéren); Tündérvár gyermeksarok és kézműves-foglalkozások a Sétatéren (szombaton 10–17 óráig); Vöröskereszt-sátor és gyermekfoglalkozások (szombaton 10–17 óráig).

Zene

NYÁRESTI KONCERT. A sepsiszentgyörgyi vártemplom udvarán az Öt nyáresti koncert sorozat szeptember 5-én, csütörtökön 19 órától folytatódik a Messzehangzó együttessel és Ruszka Sándorral, akik dicsőítő keresztény dalokat adnak elő.

EVILÁGI CSALÁDI KONCERT. Varró Dani korszerű mondókái alapján a sepsiszentgyörgyi Kokojza terasza ad otthont szeptember 5-én, csütörtökön 18 órától az Akinek a kedve dalos című Evilági családi koncertnek. Előadják: Orbán Ferenc (ének, gitár), Gábor Szabolcs (szaxofon, furulya, klarinét), Gyergyai Szabolcs (basszusgitár), Balázs Zoltán m. v. (ütőhangszerek). A belépő adományjellegű, ajánlott ár: 20 lej felnőttnek, 10 lej gyermeknek.

Tánc

GÁLAMŰSOR KALLÓS ZOLTÁN EMLÉKÉRE. A székelyudvarhelyi városi sportcsarnokban tartják az Erdélyi Táncháztalálkozó gálaműsorát szombaton 18 órától az Udvarhely Néptáncműhely és a Háromszék Táncszínház közös előadásában. A Ritka magyar – Kallós Zoltán emlékére című produkció rendező-koreográfusa Tőkés Csaba Zsolt, zenei szerkesztője Kelemen László. Az előadásban közreműködik a Kedves és a Heveder zenekar. Az előadás Kallós Zoltán egy fontos üzenetét szeretné tolmácsolni, felhíva a figyelmet az emberi élet mulandóságára, kiemelve annak fontosságát, hogy nem mindegy, mit hagyunk hátra a következő generációknak. A belépés díjtalan.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsora: 16.30-tól Gru 4. (magyarul beszélő) és Sirocco és a Szelek Királysága (románul beszélő), 18.15-től Deadpool & Rozsomák (magyarul beszélő) és A fattyú (román feliratos), 20.30-tól Velünk véget ér (magyarul beszélő), 20.30-tól A holló (román feliratos).

Nyílt nap a kutyamenhelyen

Szeptember 7-én, szombaton 10 és 15 óra között megtartják a minden hónapban esedékes nyílt napot a szépmezői kutyamenhelyen. A Tega Rt. alkalmazottai várják az érdeklődőket, olyanokat is, akik kutyákat fogadnának örökbe, vagy akik sétáltatnák a menhelyes ebeket. Jelenleg 170 kutya tartózkodik a menhelyen, 25-tel több, mint a 145-ös befogadóképesség, s számuk még nőhet, hiszen a közösségi médiában megjelenő bejegyzésekre reagálva további kutyákat igyekeznek befogni a Tega alkalmazottai. Minden örökbeadásra kerülő kutya rendelkezik (kicsik esetében fog rendelkezni) oltással, csippel. Az örökbefogadás ingyenes, csupán személyi igazolványra van szükség hozzá.

Hitvilág

SZENT KALKUTTAI TERÉZ ANYÁRA EMLÉKEZNEK. Szeptember 5-én, csütörtökön 17 órától Szent Kalkuttai Teréz anya tiszteletére tartanak szentmisét a sepsiszentgyörgyi Fenyves utcai Mária Világ Királynője templomban, amelyre szeretettel hívnak és várnak mindenkit.

ADOMÁNYGYŰJTÉS. Támogass egy mosolyt, gördíts félre egy követ! címmel indít online adománygyűjtő kampányt a Gyulafehérvári Caritas nehéz sorsú gyermekek, családok támogatására. A kampány alatt gyorsan, online, egyszeri vagy rendszeres juttatásként kisebb-nagyobb, valamint személyre szabott adományokat is elfogadnak. A felajánlott összeg néhány kattintással elküldhető a caritas-ab.ro oldalon, ahol részletes tájékoztatás is olvasható a kampányról.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Benedek Elek utcai 30-as Farmacom (telefon: 0367 407 568) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár a szolgálatos. Honlap: colegfarmcovasna.ro/hu.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Csatlakozási munkálatok miatt ma 9 és 12 óra között Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Vámhivatalnál, a Lukoil benzinkútnál, a Semoflexnél, a Sepsi OSK Stadionnál, valamint a Román Autófelügyelet megyei kirendeltségénél; szeptember 5-én, csütörtökön 8 és 18 óra között az 1918. december 1. úti 1-es tömbház, A, B, C, D, E, F, G és H lépcsőházában, a 2-es tömbház A, B, C, D, E és F lépcsőházában, a Sport utcai 7-es tömbház A, B és C lépcsőházában, valamint a Nárcisz utcában szünetel az ivóvízellátás. Ugyanakkor felhívják a fogyasztók figyelmét, hogy az Olt (Lenin) negyedben a víz zavarossá válhat.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket ma 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.

A SZÍVBETEGEK SEPSISZENTGYÖRGYI EGYESÜLETE találkozót tart szeptember 5-én, csütörtökön 17 órától a Gyermekjogvédelem épületében.

MEGHALLGATÁS. Ráduly István kormánymegbízott szeptember 5-én a baróti városházán tart meghallgatást. Jelentkezni a 0267 315 444-es telefonszámon lehet.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akció­ja során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Székelyszáldoboson és Olaszteleken, csütörtökön Magyarhermányban és Kisbaconban, pénteken Nagybaconban. Honlap: tega.ro.