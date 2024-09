Szijjártó a román belügyminiszterrel folytatott egyeztetését követően először is leszögezte, Magyarországnak nemzeti érdeke Románia csatlakozása a schengeni övezethez, minthogy a közúti határellenőrzés megszűnésével egyrészt eltűnnének a hosszú sorok az átkelőknél, másrészt a forgalom rendelkezésére lehetne bocsátani azonnal tíz, jelenleg csak szombaton használható közúti kapcsolatot. Kiemelte, hogy mindezzel egyszerűbb lesz a kapcsolattartás a határ két oldalán élő magyar közösségek között is.

Arra is kitért, hogy Románia Magyarország egyik legfőbb exportpiaca, így a vállalatok számára is rendkívül kedvező lenne a schengeni tagság, ezáltal még jobb eredményeket mutathatnának fel. „Szóval csak nyerünk Románia schengeni csatlakozásán, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar európai uniós elnökség időszaka alatt Románia be tudjon lépni az övezetbe” – mondta. „Nagyon reméljük, hogy a nyugat-európai országok sem lesznek képmutatóak, és mindazok, akik eddig arról beszéltek, hogy mindezt támogatják, támogatni is fogják, s őszintén reméljük, hogy akik legutóbb megvétózták a románok schengeni csatlakozását, ezúttal nem fogják gátolni az európai konszenzus, a közös európai álláspont létrejöttét” – tette hozzá.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy megállapodást írt alá a két ország a határon átnyúló bűnüldözési együttműködésről. Hangsúlyozta, Magyarország és Románia kulcspozícióban van a tekintetben, hogy magukat és Európát is megóvják az illegális bevándorlóktól. „És természetesen meg is fogjuk védeni magunkat az illegális migránsoktól még akkor is, ha Brüsszelből ezért büntetéssel sújtanak minket, mert nekünk a magyar emberek biztonsága az első” – szögezte le.

Szijjártó Bukarestben a magyar–azeri–georgiai–román zöldenergia-szállítási partnerségről is egyeztetett. A Zöld Energiafolyosón az azeri szélenergia és a georgiai vízenergia szállítása valósul meg Közép-Európába, így Magyarországra, Romániába és remélhetőleg Bulgáriába. A mostani ülést a projekt szempontjából mérföldkőnek nevezte, és úgy vélekedett, hogy közel van „az a pont, ahonnan már nincs visszafordulás”, mivel a részt vevő országok villamosenergia-vállalatai közös társaságot hoznak létre, illetve rövidesen aláírják a zöldenergia-partnerségi megállapodás módosítását is annak érdekében, hogy az teljes mértékben megfeleljen az európai előírásoknak.

Szijjártó Péter bukaresti látogatásán az RMDSZ-szel is egyeztetett. A találkozóról Kelemen Hunor szövetségi elnök közösségi oldalán csak annyit közölt, hogy „a választások után az RMDSZ-nek vissza kell kerülnie a kormányba, hogy bele tudjunk szólni a döntésekbe, és hogy a következő évek fejlesztéseinek a magyar emberek és közösségek a nyertesei legyenek”.