Miről árulkodik a kopaszodás? /X/

Életkor vagy betegség

Bármi legyen is a hajvesztés oka, a Dr Hair termékcsalád hatékony támogatást jelent az ellene folytatott harcban. A kopaszodás azonban bizonyos élethelyzetekben normális is lehet. Így például időskorban az öregedéssel hormonháztartásunk is változik, ami hatással lehet a bőr, azon belül a fejbőr állapotára is, ahogyan a hajhagymák működésében is változás áll be ekkor.

A korral járó természetes folyamatokon kívül betegség vagy fizikai probléma is állhat a kopaszodás hátterében. Ezt leggyakrabban a modern korral együtt járó felgyorsult életvitel váltja ki: nem táplálkozunk megfelelően, ami tápanyag- és vitaminhiányt okoz, valamint a stressz is nagymértékben hozzájárul ahhoz, hajunk idő előtt és kóros mértékben hullani kezdjen.

A hajhullás fő csoportjai

A kopaszodást jellemzően három fő csoportra oszthatjuk attól függően, hogy a fejbőr mely részét és milyen formában érinti.

Eszerint az első csoport a diffúz hajhullás, ami a hajas fejbőr egészét érinti, azaz a haj ebben az esetben egyenletesen ritkul.

A második csoportba a férfias típusú kopaszodást soroljuk, amikor a haj jellegzetes mintát követve ritkul, majd fokozatosan eltűnik a fejtetőről.

A harmadik csoportba tartoznak azon hajvesztési formák, amelyek a fejen bárhol előfordulhatnak, azonban foltokban jelentkeznek, nem mutatnak mintázatot. Ezt foltos kopaszodásnak nevezzük.

Lehetséges, hajhullást kiváltó okok

Az időskori kopaszodás mellett gyakran megjelenő állapot az androgén hajhullás, amely gyakran a fiatal, akár a 20-as éveiben járó korosztályt is érintheti. Férfiak és nők esetében egyaránt előfordulhat, azzal az eltéréssel, hogy míg a férfiaknál a fejtetőn eredményez kopaszodást, addig a nők esetében a teljes fejbőrt érinti a haj ritkulása.

Vannak olyan állapotok is, amikor a haj átmeneti meggyengülése okozza az elvesztését. A telogen effluvium esetében például jelentős mennyiségű egészséges hajhagyma kerül nyugalmi állapotba, ami időszakos hajvesztést eredményez. Ezt a problémát nagyon sok minden okozhatja, lehet hormonprobléma is a kórelőzmény, de a tartós stressz is vezethet ide.

Hajhullás ellen

A hajhullás problémájára is igaz az, ami általában az egészségmegőrzésre: egyszerűbb megelőzni. Azonban sokan nem tudják, hogy legalább ugyanilyen hatékonyan meg is állíthatjuk a folyamatot bizonyos esetekben. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, elsősorban az életmódunkra kell odafigyelni. Megfelelő, kiegyensúlyozott étrend és sok testmozgás az alapja ennek az életvitelnek, de legalább ugyanennyire fontos a stressz leküzdése is.

Nagy segítséget jelenthetnek továbbá a természetes, gyógynövényalapú hajápoló készítmények is, melyek kedvezően támogatják szervezetünk élettani folyamatait. (X)